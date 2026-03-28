Weiterová po pôrode v USA pobúrila mamičky: Dcéru nedá očkovať... Iba cez naše mŕtvoly!

LAS VEGAS - Spevák Otto Weiter (70) je už vyše týždňa hrdým starým otcom. Jeho dcéra Nikola (34) mu totiž v USA porodila vnučku Novu. A hoci celých 9 mesiacov tehotenstva utajila, teraz sa s verejnosťou delí o všetky detaily. Najnovšie odhalila aj svoje kontroverzné rozhodnutie- svoju dcérku nedá očkovať.
Bývalá fitnesska a tanečnica Nikola Weiterová roky žije za veľkou mlákou, kde si vybudovala vlastný život. Vyštudovala tam školu, našla si priateľa, získala občianstvo... No a najnovšie tam založila aj rodinku. Krásnou novinkou sa pochválila len minulý týždeň a to po narodení dcérky Novy. Celých 9 mesiacov tehotenstva sa jej podarilo utajiť, no teraz sa delí o všetky detaily nielen zo svojho očakávania, ale aj pôrodu.
Odhalila napríklad, že rodila dlhých 24 hodín a nie v nemocnici. „Žiadna nemocnica. Žiaden doktor. Žiadne lieky. Žiadny zhon. Žiadne zbytočné zásahy. Len pokoj. Len dôvera. Len odovzdanie sa prirodzenému rytmu, na ktorý bolo moje telo stvorené,“ uviedla Nikol. Šokovala tiež priznaním, že skonzumovala svoju surovú placentu. „Tú istú noc môj partner pripravil moju placentu a každý ďalší deň mi z nej pridával raw kúsok do smoothies s mliekom a bobuľovým ovocím, až kým sa celá nespotrebovala. Trvalo to približne 9 dní,“ prezradila.
No a pozornosť púta aj svojimi ďalšími vyjadreniami. Najnovšie reagovala na otázku, či dá svoju dcérku zaočkovať. No a k tejto veci zaujala pomerne radikálny postoj. „Cez naše mŕtve telá! Nie, nebudeme,“ napísala rozhodne Weiterová. Na to jej ďalší sledujúci oponoval a pýtal sa, ako môže byť človek s veterinárnym vzdelaním proti očkovaniu. Na to mala Nikola tiež odpoveď: „Pretože dieťa nie je mačka.“
A pokračovala vysvetľovaním: „Človek má žiť v dnešnej dobe aspoň 90 rokov. Domáci miláčikovia 7-20 rokov. Aj vo veterinárnej medicíne nie som za všetky očkovania. Takito keď je čivava autista, je to v podstate ok. Keď zostanú autisti naše deti, tak to je o inom (nehovoriac o vážnejších vedľajších účinkoch,“ dodala Weiterová. Podobný postoj k očkovaniu zaujala nedávno aj modelka a bývalá účinkujúca z Love Islandu, Natálie Kočendová.