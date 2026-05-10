Kontroverzná exmarkizáčka ide kandidovať: Škandalóznu minulosť jej dávajú ľudia vyžrať!

DIAKOVCE - Bývalá farmárka Gabriela Bullová opäť rozvírila verejnosť. Kontroverzná účastníčka reality šou Farma, ktorá v minulosti pútala pozornosť škandálmi, dnes mieri do komunálnej politiky. Oznámila totiž kandidatúru na starostku obce, čo okamžite vyvolalo búrlivé reakcie ľudí.

Gabriela Bullová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka reality šou Farma. Písal sa rok 2012, keď sa na televíznych obrazovkách objavila výrazná a výstredná tmavovláska, ktorá sa rozhodla zabojovať o priazeň divákov aj výhru v populárnej relácii. Už od prvých epizód bolo jasné, že patrí medzi najkontroverznejšie súťažiace svojej série. Pozornosť pútala nielen svojím temperamentom a vystupovaním, ale aj škandálmi, ktoré okolo nej vznikali.

Pred kamerami totiž viackrát ukázala, že jej nahota nerobí problém, a diváci sledovali aj jej intímne zblíženie so súperom Tomášom Mrvom. Po skončení Farmy Gabriela nezmizla z verejného života a naďalej sa snažila udržať si mediálnu pozornosť. Spolu s ďalšími známymi Slovenkami moderovala na televíznej stanici TV DAJTO reláciu Sexy Šport. Tá bola známa tým, že moderátorky počas hlásenia športových správ provokatívne pózovali a postupne sa pred kamerami vyzliekali.

Aj vďaka tejto relácii zostávala Gabriela často témou. Rozruch vyvolávala aj v ďalších rokoch. Bez okolkov totiž hovorila o svojom súkromí a otvorene priznala, že pracuje ako domina. Dnes však pôsobí ako úplne iná žena. Diváci ju mohli vidieť aj v relácii Bez servítky, kde vystupovala pod menom Gabriela Dömeny a predstavila sa ako invalidná dôchodkyňa. Najnovšie však opäť šokovala verejnosť nečakaným rozhodnutím vstúpiť do komunálnej politiky.

Na sociálnej sieti totiž oznámila, že chce kandidovať na post starostky obce Diakovce ako nezávislá kandidátka. „Milí obyvatelia obce Diakovce, rozhodla som sa kandidovať na starostku našej obce ako nezávislá kandidátka. Diakovce sú obec, v ktorej som vyrastala, žijem tu a záleží mi na tom, ako sa bude naša obec rozvíjať ďalej,” píše sa v statuse na Facebooku. Jej rozhodnutie okamžite vyvolalo vlnu reakcií. Mnohí ľudia v komentároch vytiahli jej kontroverznú minulosť a dali najavo, že s kandidatúrou nesúhlasia.

„Ty si už dokandidovala so svojou minulosťou,” napísal istý muž. „Takáto osoba chce kandidovať za starostku? Asi sa mi sníva,” krútila hlavou jedna zo žien. Ďalšia komentujúca nešetrila kritikou: „Jeminku, to ja tá z Farmy papuľnatá, teba by ani Boh nevolil. Ako nič v zlom, ale to nemyslíš vážne. Ty si veľké fiasko.”

Gabriela však nenechala odkazy bez reakcie a rozhodla sa verejne brániť. „Hanbu obci nerobí minulosť človeka, ale skôr nenávisť, urážky a ponižovanie druhých na internete. Ja sa aspoň neskrývam za pretvárku a idem otvorene za tým, čo chcem robiť,” odkázala kritikom bývalá farmárka. Napriek vlne negatívnych komentárov sa však našli aj ľudia, ktorí jej vyjadrili podporu.

