Drámatické chvíle v Holíči! VIDEO Bábätko zostalo zamknuté v aute! Polícia musela rozbiť sklo, išlo o sekundy

HOLÍČ -Stačila obyčajná chvíľková nepozornosť a dráma bola na svete. V aute počas horúceho dňa zostalo uväznené iba niekoľkomesačné bábätko.
Policajti z OO PZ Holíč prijali oznámenie od zúfalej mamičky. Po tom, ako sa jej auto nečakane uzamklo, zostalo vo vnútri jej iba polročné bábätko aj s kľúčmi od vozidla.
"Hliadka bola na mieste do jednej minúty. Keďže išlo o situáciu, v ktorej rozhodoval čas, policajti po súhlase matky pristúpili k rozbitiu bočného okna pomocou núdzového kladiva. Následne vozidlo odomkli a dieťatko bezpečne vybrali z auta," uviedla polícia.
Našťastie, chlapček bol v poriadku, neutrpel žiadne zranenia a nepotreboval lekárske ošetrenie. Šťastná mamička policajtom za ich pohotovosť a profesionálny zásah úprimne poďakovala.
"Majme všetci na pamäti, že podobná situácia sa môže stať komukoľvek. Sme radi, že vďaka rýchlej reakcii našich kolegov sa skončila šťastne," dodala polícia.