Brutálne čísla z Maďarska: Diaľničná koncesia má stáť štát bilióny forintov

BUDAPEŠŤ - Maďarský štát vyplatil za posledné štyri roky držiteľom koncesie na prevádzku diaľnic celkovo 1,024 bilióna forintov. Uviedol to minister dopravy a investícií Dávid Vitézy vo videu zverejnenom v sobotu na Facebooku, píše agentúra MTI.
„Je to brutálna, nepredstaviteľná suma,“ vyhlásil Vitézy. V súčasnosti prebieha revízia diaľničnej koncesie ktorú v celkovej hodnote 24 biliónov forintov (68 miliárd eur) uzavrela predchádzajúca vláda so súkromnými investičnými fondmi spojenými s Lászlóm Szijjom a Lőrincom Mészárosom. V jej rámci vláda Viktora Orbána na 35 rokov previedla takmer všetky práva na prevádzku a rozvoj diaľnic na súkromné fondy, pričom náklady sú hradené zo štátneho rozpočtu, doplnil minister.
V prípade koncesie by „dobre pripravená spoločnosť mala znášať riziká, prevádzkovať a zveľaďovať diaľnice, a ak to robí dobre, investícia sa jej nakoniec vráti... v tomto prípade však maďarský štát neustále nalieva verejné prostriedky – doteraz viac než bilión –, zatiaľ čo držiteľ koncesie ani zďaleka toľko neinvestoval,“ povedal Vitézy.
Poznamenal, že na diaľnici M1 sa robili stavebné práce a dokončili sa projekty obnovy, no „nevznikol technický produkt v hodnote bilióna forintov“. „V skutočnosti nejde o koncesiu, ale o mechanizmus na vyvádzanie verejných prostriedkov (súkromníkom),“ skonštatoval minister. Upozornil tiež, že v súvislosti s touto diaľničnou koncesiou vedie EK voči Maďarsku konanie pre porušenie práva EÚ, keďže spochybnila jej legitímnosť.