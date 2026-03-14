Český moderátor Jan Kraus sebavedome: Vďaka mne spoznal svet Slovensko! O čom to hovorí?

BRATISLAVA – Jan Kraus si na seba verí a nebojí sa o tom hovoriť! Český moderátor otvorene priznal, že jeho pôsobenie na Slovensku malo medzinárodný dopad, aký si nikto ani len nedokázal predstaviť.
Spomínate si ešte na MISS Slovensko 2009? Tento ročník sa zapísal do pamätí mnohých. Český zabávač Jan Kraus túto veľkolepú šou moderoval – a jeho antré bolo viac než dychvyrážajúce. Pri príchode na pódium spadol do hlbokej diery, zodral si kolená a okamžite sa stal hviezdou internetu. A hoci by sa väčšina moderátorov prepadla od hanby, Kraus na to dnes pozerá s typickým humorom a sebavedomím.
Na rádiu Frekvence 1 mu totiž jeden z poslucháčov položil otázku, ako si na celú situáciu spomína. „Bola tam pre mňa urobená diera," začal s humorom sebe vlastným. „Samozrejme, som tam nechcel spadnúť. Celkom rýchlo som sa odtiaľ dostal, jediný problém bol, že som nevedel, kde som a čo tam mám robiť. Z oboch kolien mi tiekla krv,“ priznal v rozhovore.
Podľa Krausa sa z incidentu stal globálny hit a medzinárodná reklama pre Slovensko. „Pre Slovensko neurobil nikto také promo ako ja. To išlo všade po svete a kopec televíznych staníc objavila Slovensko vďaka mne,“ zhodnotil sebavedome. Na záver dodal s úsmevom a štipkou dramatickosti: „Slovákom stále hovorím, že som pre nich prelial krv. Táto Miss je aj pre mňa historická. Je to vrchol mojej kariéry – čo nie je zrovna žiadna pecka, keď je vrcholom vašej kariéry pád do diery, ale je to tak.“
