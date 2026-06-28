Koščová v boji proti hejterom zaťala do živého: Pre osočovanie som nikdy v živote nemala... To je sila

BRATISLAVA - Speváčka Katarína Koščová prešla výraznou premenou a ohuruje schudnutou postavou. Sú však aj ľudia, ktorí to nedokázali. A Katka sa konkrétne jednej z nich, známej podnikateľky, zastala. Neriešte kilá… odkazuje hetjerom.
Katku Koščovú po pôrodoch trápili kilá navyše. Asi pred tromi rokmi sa však rozhodla pre radikálnu zmenu. Sama totiž pred časom priznala: „Po 40-tke som si uvedomila, že sa nenávidím polovicu života. Neznášam svoje telo, nemám rada samu seba.“ Prekopala svoj jedálniček, začala sa hýbať a dnes sa prvá víťazka speváckej šou SuperStar pýši tip-top krivkami.
Sociálne siete však neúnavne pracujú a s nimi aj vlna hejtov. Tie sa rozprúdili aj po tom, čo známa podnikateľka Dajana Varga Rodriguez pridala na siete svoju fotku v plavkách. Pripísala k nej slová: „Aby ste si nemysleli, že ja toto nežijem. Jasné, že žijem. Ja by som o tom mohla hodiny rozprávať. Komentovanie, ohováranie, súdenie môjho tela. Roky. Všade. Je jedno ako poctivo pracuješ, aký si vnútorne človek... máš celulitídu? Tá to prebije,“ uvádza s tým, že ženy sú za to neustále urážané a osočované. „A ideálne jedna druhou. To je na tom ešte lepšie. Tak som vám to sem dala ako ukážku toho, čo sa mi deje… Takže ÁNO, MÁM CELULITÍDU a som s tým úplne ok. A ak ťa obťažuje pohľad na ňu, tak mám aj riešenie. Otoč hlavu iným smerom.“
Samozrejme, hneď sa spustila vlna hejtov a nežičlivých komentárov. Málokto sa však dokáže verejne zastať druhých ľudí a nastaviť zrkadlo neprajníkom. Katka Koščová to urobila. A načrela pritom aj do svojej duše. „Veľmi pekný popis k tomu dala, že sa naučila akceptovať svoje telo aj napriek tomu, že nemá veľkosť XS alebo S… a taký burtálny hejt sa jej k tomu spustil, že propaguje obezitu,“ hovorí vo videu.
„Ja som človek, ktorý na sebe nikdy v živote nemal dvojdielne plavky. Nikdy. Nikdy za celý svoj život, ani keď som mala 17, 18 rokov, lebo som mala pocit, že moje telo predsa nemôžem dať do dvojdielnych plaviek, lebo sa ľudia budú pohoršovať,“ šokuje Katka, ktorá pre svoje telo v poslednom období urobila naozaj dosť. Výrazne schudla, cvičí, dbá na zdravú stravu. Ale… „Dodnes mám obrovský problém vyjsť na pláž, to je mimo mojej komfortnej zóny…Ja to naozaj takto mám v sebe celé roky, že nemám právo sa obliecť do plaviek… akože slovenské kúpaliská nikdy v živote!“ Obáva sa verejného lynču. Ten však prichádza, nech robí čokoľvek. Raz je tučná, potom zas vyzerá staro...
Pozastavuje sa však nad tým, že ľudia s vyššou hmotnosťou musia nonstop počúvať od cudzích ľudí, že s tým majú niečo robiť. „Netušíte, aké traumy máme za sebou, čo všetko si nesieme, potrebujeme dostávať ešte takýto hejt? Po tom, čo sa človek nejakým spôsobom ako keby s tým svojím telom zmieri? Nekomentujme cudzie telá! Riešme si svoje charaktery,“ odkazuje nakoniec.
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