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Rozháda 30-ročný spor Banáša s Vášáryovou aj ich deti? V tomto sa dobré kamarátky nezhodnú

Hana Lasicová ako hosť v podcaste Adela trochu inak. Zobraziť galériu (33)
Hana Lasicová ako hosť v podcaste Adela trochu inak. (Zdroj: ADELA trochu inak)
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BRATISLAVA - V podcaste Adela trochu inak sa tentoraz stretli dlhoročné kamarátky Adela Vinczeová a Hana Lasicová. Reč padla aj na vyše tridsaťročný konflikt medzi ich rodičmi - Jozefom Banášom a Magdou Vášáryovou. A aj keď sa obe dámy snažili udržať rozhovor v príjemnej rovine, v jednom momente narazila kosa na kameň.

Spor medzi Jozefom Banášom a Magdou Vášáryovou sa ťahá už od 90. rokov a dodnes patrí medzi najznámejšie verejné nezhody v slovenskom spoločenskom živote. K úplnému zmiereniu medzi nimi pritom stále nedošlo. „Trvá to od roku 1992 a myslím si, že je to spor, ktorý bude trvať navždy,“ povedala v podcaste Vášáryovej dcéra Hana Lasicová. Napriek tomu, že ich rodičia stoja dlhodobo na opačných stranách barikády, Lasicová a Vinczeová sú už od detstva blízke kamarátky, ktoré si svoj vzťah dokázali udržať aj napriek rodinnej minulosti.

„Ja dúfam, že na naše kamarátstvo to nemá žiaden vplyv, lebo ako keby nás sa to netýka. Ty nie si tvoj otec,“ uviedla Lasicová s tým, že rodinný konflikt ich vzťah neovplyvňuje. Debata sa však postupne zvrtla vo chvíli, keď sa začali zamýšľať nad tým, prečo sa starý konflikt ich rodičov opäť dostal do verejného priestoru. A práve v tomto momente sa Hanin tón zmenil. „Ja neviem ani teraz, kto s tým vlastne začal, asi to bol tvoj otec,“ povedala bez okolkov.


Adela Vinczeová sa následne snažila situáciu upokojiť a priznala, že nie vždy sa stotožňuje s verejnými vyjadreniami svojho otca. „Niekedy gúľam očami nad tým, načo sa k veciam vyjadruje. On sa tak rád vyjadruje ku kadečomu,“ skonštatovala. Lasicová však následne pritvrdila a na adresu Jozefa Banáša poznamenala: „On sa vyjadruje spôsobom, ktorý mi je divný.“

Adela to však nenechala len tak a pripomenula, že ostré verejné vyjadrenia má aj druhá strana: „Ale tvoja mama má tiež také odvážne vyjadrenia a nie vždy také…“ reagovala Vinczeová. Na to už Lasicová reagovala zmierlivejšie a svoju mamu Magda Vášáryová sa snažila skôr pochopiť než kritizovať: „Ja si myslím, že mama si prešla naozaj všetkým takým a nech už by ten prejav bol hocijaký, stále je v nejakej tej rovine demokratických a liberálnych hodnôt, ktoré ja tiež vyznávam. Bude mať 78 rokov, tak nech si povie na rovinu, čo si myslí,“ dodala.

Hoci sa celý rozhovor niesol v priateľskej atmosfére, práve téma rodičov ukázala, že zatiaľ čo Vinczeová a Lasicová si rozumejú bez problémov, starý konflikt Banáša a Vášáryovej stále dokáže v diskusii vyvolať rozdielne pohľady — aj medzi nimi dvoma.

Plnú verziu rozhovoru nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. Skrátená verzia rozhovoru je dostupná zadarmo na YouTube a fanúšikovia Adely si rozhovor môžu vypočuť aj v podcastovej podobe. Viac informácií o projekte Adela trochu inak nájdete na webe trochuinak.com.


Rozháda 30-ročný spor Banáša s Vášáryovou aj ich deti? V tomto sa dobré kamarátky nezhodnú (Zdroj: ADELA trochu inak)

Viac o téme: Adela VinczeováHana Lasicová
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