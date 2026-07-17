Tragédia na vyhliadkovej veži v Nemecku: Po páde z výšky zomrela rodina! Bola to samovražda

BERLÍN - Na vyhliadkovej veži Harzturm v pohorí Harz v Nemecku prišli o život traja ľudia. Polícia potvrdila, že obeťami boli dvaja dospelí a dieťa z jednej rodiny. Podľa vyšetrovateľov tragédia súvisela so samovražedným konaním a technickú poruchu stavby vylúčili.
O život prišli dvaja dospelí a dieťa
Tragédia sa odohrala vo štvrtok popoludní na vyhliadkovej veži Harzturm pri obci Torfhaus v spolkovej krajine Dolné Sasko. Na miesto okamžite vyrazili hasiči, záchranári aj polícia, no trom osobám už nedokázali pomôcť. Ako informovala nemecká televízia n-tv s odvolaním sa na políciu, obeťami boli dvaja dospelí a jedno dieťa z jednej rodiny.
Polícia vylúčila technickú poruchu
Vyšetrovatelia uviedli, že nič nenasvedčuje tomu, že by tragédiu spôsobila technická porucha vyhliadkovej veže. Polícia zároveň oznámila, že podľa doterajších zistení má prípad samovražedné pozadie. Okolnosti tragédie naďalej vyšetruje.
Nemecká verejnoprávna televízia NDR pripomenula, že v prvých hodinách po incidente boli informácie o totožnosti obetí a možnom motíve nejasné. Polícia ich postupne spresnila až po začatí vyšetrovania.
Obľúbená atrakcia v pohorí Harz
Harzturm patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické atrakcie pohoria Harz. Veža vysoká približne 65 metrov bola otvorená koncom roka 2023 a ponúka panoramatické vyhliadky na okolitú krajinu. Súčasťou areálu je aj presklená vyhliadková plošina a niekoľko desiatok metrov dlhá toboganová šmykľavka.
Po tragédii polícia okolie uzavrela a zabezpečila miesto pre vyšetrovanie. Presný priebeh udalostí zatiaľ nezverejnila.