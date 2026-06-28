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MEMEčkári sa opäť utrhli z reťaze: Najsledovanejší festival a rocker ministrom, neobišli ani výcvik Pellegriniho

Rockový koncert a politici boli dostatočným námetom pre memečkárov. Zobraziť galériu (20)
Rockový koncert a politici boli dostatočným námetom pre memečkárov. (Zdroj: Facebook/SNINA Online, Zomri, Pezinské MEME)
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BRATISLAVA - Azda málokto čakal, že z popola takmer skolabovaného rockového festivalu povstane Fénix v podobe 80-tisícovej podpory zo strany vlády a nečakaným rockerom bude jeden z ministrov. Práve to bola ústredná téma posledných meme vtipov, no zároveň pozornosti neušiel ani prezident Peter Pellegrini na vojenskom výcviku. Jeho zlaňovanie sa dostalo na viaceré satirické stránky.

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/SNINA Online)

ŠOK Kolabujúci rockový festival zachraňuje VLÁDA: Kamenický posiela organizátorom 80-tisíc Prečítajte si tiež

ŠOK Kolabujúci rockový festival zachraňuje VLÁDA: Kamenický posiela organizátorom 80-tisíc

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Pezinské MEME)

MEMEčkári sa opäť utrhli
Zobraziť galériu (20)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

Viac o téme: Vtipy
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