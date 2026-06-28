MEMEčkári sa opäť utrhli z reťaze: Najsledovanejší festival a rocker ministrom, neobišli ani výcvik Pellegriniho

Rockový koncert a politici boli dostatočným námetom pre memečkárov. (Zdroj: Facebook/SNINA Online, Zomri, Pezinské MEME)
BRATISLAVA - Azda málokto čakal, že z popola takmer skolabovaného rockového festivalu povstane Fénix v podobe 80-tisícovej podpory zo strany vlády a nečakaným rockerom bude jeden z ministrov. Práve to bola ústredná téma posledných meme vtipov, no zároveň pozornosti neušiel ani prezident Peter Pellegrini na vojenskom výcviku. Jeho zlaňovanie sa dostalo na viaceré satirické stránky.
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/SNINA Online)
Prečítajte si tiež
ŠOK Kolabujúci rockový festival zachraňuje VLÁDA: Kamenický posiela organizátorom 80-tisíc
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Pezinské MEME)
(Zdroj: Facebook/Zomri)