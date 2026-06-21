Odpálený dekel, lietajúci TANIER a letný Cyprus: Admini MEME stránok si zase raz nebrali servítku pred ústa!

(Zdroj: Facebook/Zomri, Prezident)
BRATISLAVA - V rámci posledného týždňa sa toho udialo skutočne veľa. Prísun nových udalostí z domácej, ale aj zahraničnej politickej scény dával na známosť, že o memečká opäť nebude núdza. Potvrdili to aj samotní admini, ktorí zazdieľali opäť veľké množstvo vtipov.
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Instagram/inspectorstory)
(Zdroj: Instagram/inspectorstory)
(Zdroj: Instagram/inspectorstory)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Prezident)
(Zdroj: Facebook/Prezident)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)