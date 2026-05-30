Kollár chytil druhý dych a zhodil 20 kíl: Siahol po injekciách na chudnutie a... Wow, to je ale zmena

BRATISLAVA – Boris Kollár (60) sa v posledných týždňoch objavuje na verejnosti vo forme, akú si mnohí ani nepamätajú. Niekdajší predseda hnutia Sme rodina pôsobí štíhlejšie, mladšie a plný energie. Za jeho výraznou premenou pritom nie je len úprava jedálnička či viac pohybu. Politik otvorene priznal, že mu pomohli aj injekcie na chudnutie.
Kollár sa netají tým, že plánuje návrat do politiky, a v poslednom období sa opäť objavuje vo verejnom priestore čoraz častejšie. Keď sa objavil v politickej talkshow Král na ťahu na TA3, pozornosť neupútali len jeho politické vyjadrenia. Diváci si okamžite všimli aj niečo iné – niekdajší šéf Sme rodina je výrazne štíhlejší a oproti starším záberom vyzerá doslova ako vymenený.
Multiotecko totiž schudol viac ako 20 kilogramov a výsledok je na prvý pohľad neprehliadnuteľný. Pri pohľade na staršie fotografie z dovoleniek je rozdiel doslova do očí bijúci. Kým v minulosti mal plnšiu tvár a výraznejšie bruško, dnes pôsobí omnoho štíhlejšie. Za jeho premenou je podľa vlastných slov kombinácia disciplíny a odbornej pomoci. Najskôr stavil na kalorický deficit, upravený jedálniček a viac pohybu. Kilá išli postupne dole, no len do momentu, keď sa jeho váha zastavila približne na hranici 105 kilogramov.
Práve vtedy sa rozhodol vyhľadať odborníka. Ako prezradil pre Nový Čas, po konzultácii s diabetológom začal využívať injekcie určené na podporu chudnutia. Tie mu mali pomôcť zhodiť ďalšie kilogramy a zároveň zlepšiť zdravotný stav. „V mojom veku je veľmi dôležité znížiť cholesterol. Dal som si robiť testy a mám výsledky ako 30 až 35-ročný mladík,“ uviedol Kollár pre spomínaný denník. Podľa jeho slov sa mu podarilo dostať viaceré zdravotné ukazovatele do normálu a aktuálne váži približne 98 kilogramov. Liečbu však neplánuje užívať dlhodobo a postupne ju chce vysadiť.
Kollár zároveň patrí medzi mužov, ktorí sa netaja tým, že sa o svoj vzhľad starajú. V minulosti otvorene hovoril o transplantácii vlasov či estetických zákrokoch a podľa neho by sa moderní muži nemali hanbiť investovať do seba. Podľa neho už dávno neplatí, že starostlivosť o vzhľad je výlučne ženskou záležitosťou.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%