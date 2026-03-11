Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

Kobielskeho tanečnej partnerke išla karta: Najprv UKÁZALA PRSNÍK a potom... Vlado, máš čo vysvetľovať

BRATISLAVA - Prvé kolo Let's Dance bolo plné emócií, krásnych choreografií – a hlavne nečakaných momentov! Natália Horváthová a Vladimír Kobielsky predviedli viedenský valčík, ktorý mal byť dokonalou ukážkou elegancie. Lenže počas tanca sa stalo niečo, čo diváci nečakali – Natáliin korzet nevydržal a vykukol jej prsník.

Natália mala na sebe čiernu sukňu doplnenú o čierny ligotavý korzet s hlboko strihnutými košíčkami. Práve tento kus odevu jej tanečné kreácie nevydržal. Pri jednej z póz zdvihla ruky zrejme až príliš vysoko a v tom momente sa jej bradavka predrala na svetlo sveta. Našťastie išlo len o malý moment a Natáliin prsník sa vrátil späť na svoje miesto.

Aby toho ale nebolo málo, blondínka poriadne zavarila aj svojmu tanečnému partnerovi. Po dotancovaní sa dvojica pobrala k porote, ktorá ich tanečný výkon zhodnotila. Ešte predtým však Horváthová prehovorila o tom, aká je šťastná, že jej produkcia pridelila práve Kobielskeho.
„Ja som strašne vďačná, že tento ročník môžem tancovať práve s Vladom, pretože my sme mali krásny vzťah už predtým, ako sme spolu začali tancovať, tak sme sa trošku poznali. Takže som veľmi rada…,“ zahlásila Natália.

Vlado stŕpol, a moderátor Adam Bardy sa ho snažil zachrániť: „Asi to už stopnem, nie, Vladko?“ Natália si vtedy uvedomila, ako jej vyjadrenie vyznelo, a rýchlo doplnila: „Na túre sme sa spoznali… a hlavne som veľmi dobrá kamarátka jeho bývalej tanečnej partnerky.“ Kobielsky videl, že jeho tanečná partnerka je v rozpakoch – a prilial ešte olej do ohňa: „A už teraz sa na teba teší moja manželka!“ Manželka herca sedela v hľadisku a celú situáciu pozorne sledovala. Nakoniec sa rozosmiala a Vladovi aj Natálii poslala niekoľko vzdušných bozkov.


