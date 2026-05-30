Sima odhalila detaily pôrodu: 16 hodín kontrakcií, prosba o sekciu a potom sa stalo TOTO!

BRATISLAVA - BRATISLAVA – Speváčka Sima prežíva najkrajšie obdobie svojho života. Začiatkom mája priviedla na svet svoju prvorodenú dcérku Naomi a teraz sa rozhodla fanúšikom odhaliť, ako vyzerali hodiny pred jej príchodom na svet. Otvorená spoveď plná bolesti, emócií aj nečakaných momentov mnohých prekvapila.
Sima sa na sociálnej sieti podelila o detaily pôrodu, ktoré rozhodne neboli prechádzkou ružovou záhradou. Ako sama priznala, všetko sa začalo skoro ráno a nasledovali dlhé hodiny kontrakcií, ktoré ju postupne pripravovali o sily. „Kontrakcie som mala od piatej rána a celé to trvalo približne 16 hodín,“ prezradila speváčka.
Počas prvých hodín sa snažila zvládať bolesť bez epidurálu, no situácia sa postupne stávala čoraz náročnejšou. Po približne dvanástich hodinách už bola vyčerpaná natoľko, že začala uvažovať nad iným riešením. V jednej chvíli dokonca lekárov prosila o cisársky rez. „Pokojne ma rozrežte dnes večer, ale ja nezvládnem rodiť dva dni,“ priznala úprimne.
Zdalo sa pritom, že pôrod sa vôbec neposúva tak, ako by si želala. Napriek silným kontrakciám všetko nasvedčovalo tomu, že na príchod bábätka si ešte bude musieť počkať. A práve vtedy prišiel moment, ktorý nikto nečakal. Ešte približne pol hodinu pred pôrodom vraj všetci predpokladali, že Naomi sa narodí až o niekoľko hodín neskôr. Sima však zrazu pocítila, že sa niečo zásadne zmenilo. Partnerovi Tomášovi oznámila, že cíti hlavičku bábätka a potrebuje okamžitú pomoc.
Keď prišla lekárka, bolo jasné, že na žiadne dlhé čakanie už nie je čas. „Tak my už rodíme,“ povedala vtedy doktorka. A potom sa všetko odohralo neuveriteľne rýchlo. Samotný pôrod trval len niekoľko minút a na svet prišla malá Naomi. Speváčka sa vo svojom vyznaní dotkla aj témy epidurálu. Priznala, že rozhodnutie dať si ho vôbec neľutuje. Podľa jej slov jej výrazne pomohol zvládnuť záver pôrodu a zároveň vyvrátila časté mýty, že žena po jeho podaní nič necíti.
Po pôrode však prišla ďalšia výzva. Sima bez prikrášľovania opísala aj prvé dni s novorodencom. Minimum spánku, pravidelné kŕmenie, prebaľovanie a hormonálne zmeny jej dali poriadne zabrať. Napriek tomu hovorí, že všetko stálo za to. K emotívnemu priznaniu pridala aj záber malej Naomi, ktorú fanúšikom už ukázala krátko po narodení. Pod fotografiou sa okamžite objavili stovky gratulácií a krásnych odkazov. Zdá sa, že pre Simu sa začala úplne nová životná etapa. A hoci na pôrod nebude spomínať ako na jednoduchý zážitok, dnes má po svojom boku to najcennejšie – dcérku Naomi.
