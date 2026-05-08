Viktor Vincze si užíva materskú: Stopka v kariére a... Úprimné vyznanie!

BRATISLAVA - Otvorene o rodičovstve, únave aj veľkých životných rozhodnutiach. Viktor Vincze priznal, že kvôli rodine odstavil kariéru pilota už možno navždy a naplno sa venuje deťom. Spolu s Adelou si po adopcii dcérky Lujzy zvykajú na nový režim, súrodeneckú dynamiku aj náročné noci.

Viktor a Adela Vinczeovci sa prednedávnom stali dvojnásobnými rodičmi. Adoptovali si druhé dieťatko, dcérku Lujzu. V domácnosti si to rozdelili a v prípade exmoderátora išla kariéra bokom. A možno už aj nadobro. Pilotovanie je zastavené z jeho iniciatívy.

„Každý kto ma pozná vie, že lietanie je pre mňa najväčšou vášňou a naplnením celého doterajšieho života. Makal by som v kokpite aj nonstop. Ale zároveň by som musel byť preč od rodiny na dlhé obdobia, konkrétne na tri týždne z každého mesiaca. A pomaly každý muž, ktorého teraz stretávam mi hovorí, že by kedykoľvek vymenil všetky kariérne úspechy za to, aby mohol byť opäť doma s deťmi, keď boli malé. Je to jedinečné obdobie, ktoré sa nebude dať vrátiť, ani zopakovať. Som preto na materskej. Nikde nie je napísané, že to raz nevyjde, ale vzhľadom na vek a moje stále relatívne malé skúsenosti je možné, že sa do kokpitu už nikdy nevrátim. Uvidíme, ako sa život vyvinie," priznal otvorene.

Pribudnutie malého človiečika do ich životov bola poriadna zmena. Fanúšikov zaujímalo, ako prijal Maxík sestričku. „Maxík tvrdí, že on je veľký brat, ktorý musí svoju sestru chrániť. Potiaľto rozprávka. A potom sa raz zle vyspí a Lujzu musíme chrániť vlastnými telami. No ona na nikoho nereaguje tak pozitívne, ako na Maxíka, usmieva sa aj keď dostane kopáčku na tvár. Takže v skratke, klasická súrodenecká dynamika," priznal Vincze.

Všetci rodičia vedia, že malé bábätko vie dať zabrať. Pre Viktora sú momentálne najťažšie noci a vstávanie po nich. „Manželstvo sa vlastne stáva neprestávajúcou súťažou o to, kto je viac unavený. Ja však nikdy nemôžem vyhrať," uviedol. Kvôli únave vzniká aj napätie v ich vzťahu, no „hádky v zmysle kriku, tichých domácností, trieskania dvermi… nemávame," vysvetlil. Aj keď mu lietanie možno nie je súdené, návrat do médii plánuje. Ale len vtedy, ak vyhrá súd s Markízou.

