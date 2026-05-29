U Adely to bolo tentoraz dosť inak! Ostrieľaná moderátorka v koncoch: Na tému sa vôbec nechytala

BRATISLAVA - Moderátorka Adela Vinczeová je známa tým, že si poradí s každým hosťom. Tentoraz však mala čo robiť, aby udržala diskusiu v rozumných mantineloch.
Hudobník Denis Bango a neurovedec Patrik Šimko sa totiž pustili do filozofických debát, ktoré nemali konca-kraja. Všetko odštartoval Bango svojím zamyslením nad morálkou a spoločnosťou. „Naše nejaké morálne pohoršenie z toho, čo sa deje, čo je samozrejme už na filozofickú debatu, ako uchopiť morálku. To už je metaetická téma, samozrejme,“ vyhlásil.
Keď sa do debaty zapojil aj Šimko, dvojica sa úplne rozbehla. Adela sa ich ešte snažila usmerniť a s úsmevom poznamenala: „Chlapci, ale už sme sa rozkokošili teraz.“ Lenže jej pokus veľký úspech nemal. Obaja hostia pokračovali ďalej vo svojich úvahách a moderátorka chvíľami len bezmocne sledovala, ako sa jej šou Adela trochu inak mení na filozofický seminár. Ako si s pánmi nakoniec poradila? Sledujte vo videu...
Plnú verziu rozhovoru nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. Skrátená verzia rozhovoru je dostupná zadarmo na YouTube a fanúšikovia Adely si rozhovor môžu vypočuť aj v podcastovej podobe. Viac informácií o projekte Adela trochu inak nájdete na webe trochuinak.com
