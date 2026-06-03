Speváčka Čírová v strachu: Manžel skončil v nemocnici! FOTO na vozíku.. preboha

BRATISLAVA - Obavy o manžela! Speváčka Mária Čírová sa podelila o zábery, ktoré by nikto nečakal. Namiesto úsmevov a rodinnej pohody ukázala svojho manžela Mariána Kachúta v situácii, ktorú by si nikto dobrovoľne nevybral. Čo sa stalo?
Speváčka Mária Čírová a producent Marián Kachút patria medzi najstabilnejšie páry slovenského šoubiznisu. Manželia sú spolu dlhé roky, vychovávajú tri deti a napriek pracovnej vyťaženosti si vždy nájdu čas na rodinu. Najnovšie však speváčka fanúšikov prekvapila príspevkom, ktorý namiesto radostných momentov zachytáva zdravotné komplikácie jej manžela.
Na svojom Instagrame zverejnila dve fotografie svojho manžela. Na prvej sedí na invalidnom vozíku, pričom ho preváža nemocničný personál. Jeho ľavá noha je celá obviazaná, čo naznačuje, že podstúpil operačný zákrok. Druhá snímka vznikla už počas cesty domov, kde si producent šetrí operovanú končatinu na zadnom sedadle auta. Speváčka k záberom napísala: „A teraz trošku z reálneho života, pozdravujeme.“ Následne pridala aj odľahčenú poznámku: „Pokoncertné obdobie oujeeeee.“
Hoci dvojica neprezradila, aký zdravotný problém bolo potrebné riešiť, zo záberov je zrejmé, že Marián Kachút bude najbližšie dni potrebovať pokoj a čas na zotavenie. Fanúšikovia mu v komentároch okamžite poslali množstvo povzbudivých odkazov a želaní skorého uzdravenia.
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