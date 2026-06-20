Hablovičová úprimne o výchove syna: Každá mama sa to učí za pochodu!

BRATISLAVA - Bývalá riaditeľka Miss Slovensko a dnes podnikateľka Lucia Hablovičová patrí k najcharizmatickejším ženám nášho šoubiznisu. Svoje súkromie si stráži ako oko v hlave, no tentokrát urobila výnimku.
Nájsť správny kľúč k výchove dieťaťa je pre mnohé ženy celoživotnou vedou. Lucia, ktorá vychováva svojho jediného syna, v tom má dnes už jasne upratané, hoci priznáva, že začiatky boli náročné. Aké atribúty by podľa nej mala spĺňať správna mama? „ Ja si myslím, že by to mala byť mama, ktorá svoje dieťa vníma. Ale nikto nám nedá návod na to, ako byť dobrou mamou. A možno veci, ktoré my vnímame, že sú dobré pre dieťa, nie vždy pre to dieťa dobré sú,“ zamýšľa sa známa tmavovláska, ktorá sa ako mnohé iné mamy učila metódou pokus-omyl. „Sú to veci, ktoré sa učím za pochodu. Na to, aby bola mama dobrou mamou, musí vnímať svoje dieťa a reflektovať na to, čo to dieťa cíti a potrebuje,“ vysvetľuje Lucia recept na to, ako s dieťaťom nestratiť kontakt.
Lucia má s Theom harmonický vzťah, ale či je naozaj dobrá mama, povedať nedokáže. Rovnako nečaká, že ju niekto bude potľapkávať po pleci. „Snažím sa, asi ako každá mama. Ale ani jedna z nás nemôže samu seba oceniť. To musia povedať naše deti, či sme alebo nie sme dobré mamy. A čím je môj syn starší, tým viac vnímam, že až čas nám dá vysvedčenie, či sme úlohu zvládli alebo nie,“ hovorí úprimne. Každá minca má však dve strany a aj tá najtrpezlivejšia mama vie občas stratiť nervy. Je Lucia večnou pokojnou diplomatkou alebo dokáže aj ona poriadne skríknuť?
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