Známe Slovenky na Mame roka 2025: Hablovičovej sexi nohy v mini a Skoncovej LUXUS!

BRATISLAVA - V piatok večer sa oceňovali výnimočné mamy a otcovia Slovenska. Už po šiestykrát sa totiž konal slávnostný galavečer Mama roka. Jednu z cien si odniesla moderátorka Soňa Skoncová, ktorá predviedla luxusný outfit... No pozornosť upútala aj Lucia Hablovičová, ktorá prišla v sexi mini.
V piatok večer sa v bratislavskom hoteli na nábreží Dunaja konal už po šiestykrát slávnostný galavečer Mama roka, ktorý vyzdvihuje výnimočné mamy a otcov z celého Slovenska. Večerom sprevádzala Vera Wisterová a na pódiu vystúpili speváčky z dua TWiiNS Veronika a Daniela Nízlové. Večer si však prišli vychutnať aj ďalšie známe tváre slovenského šoubiznisu.
Chýbať nemohla napríklad moderátorka a bývalá misska Soňa Skoncová, ktorá si dokonca počas večera prevzala cenu v kategórii Mama influencerka. Známa Slovenka si po príchode prvého dieťaťa prešla náročným obdobím a vytvorila komunitu mamičiek, kde sa ženy podporujú namiesto odsudzovania. No pozornosť nepútala len vďaka zisku ceny...
Do spoločnosti totiž prišla štýlovo a luxusne nahodená. Oblečené mala čokoládové upnuté šaty, ktoré dali vyniknúť jej tip-top krivkám, no nedalo si nevšimnúť si hodnotné náramky, ktoré jej zdobili ruku. Veď na jednom predlaktí mala šperky v hodnote viac ako 37 000 eur - išlo totiž o hodnotné, zlaté kúsky z dieľní Cartier a Van Cleef & Arpels. A punc luxusu celému stylingu dodala kabelka Chanel.
Pozornosť pútala aj modelka a exmoderátorka Lucia Hablovičová, ktorá do spoločnosti dorazila v sexi bielych minišatách, ktoré upriamili pozornosť na jej krásne štíhle nohy. Veď pozrite sami!
Viac FOTO z galavečera si pozriete v GALÉRII vyššie!
