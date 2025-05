Lucia Hablovičová (Zdroj: Vlado Anjel)

Zvládnuť rodičovstvo nie je jednoduché, no niektorí to robia s takou láskou a odhodlaním, že si zaslúžia naozaj veľký obdiv. Práve takých hľadá už 6. ročník ankety Mama roka, ktorej štart oznámili na nedávnej tlačovke v Bratislave. A medzi hosťami nechýbali ani známe tváre ako Lucia Hablovičová či moderátorka Diana Hágerová, ktoré úprimne prezradili, čo pre ne znamená byť „mamou roka“. Lucia Hablovičová dokonca otvorene priznala, že pocit „mamy roka“ si niekedy udelí aj sama. „Veľakrát, keď večer unavená líham, si hovorím, že to bol dobrý výkon. Viem sa aj pochváliť, že som sa dostala do toho štádia, že si viem povedať, že veľmi dobre som to zvládla,“ zhodnotila. Materstvo vníma s pokorou a nadhľadom, no zároveň si váži každý jeden moment. „Snažím sa pristupovať k materstvu tak, aby som sa cítila možno ani nie ako mama roka, ale že to zvládam tak, ako by som to mala alebo chcela zvládať.“ A najväčším ocenením je pre ňu gesto od syna Thea: „Mám dokonca šálku doma s logom, do ktorej mi on robí kávičku a vždy mi prízvukuje, že ja som jeho mama roka. A to mi stačí.“

Ani Diana Hágerová nezostala bez dojímavého priznania. Pre ňu sú najväčšou výhrou momenty, keď sa jej podarí zvládnuť seba samú. „Možno si to tam žiada počuť niečo také, že zvíťazila som nad tým dieťaťom, ale nie. Ja som temperamentnejší a niekedy výbušnejší človek v zmysle, že skôr konám ako by som mohla. A keď sú momenty, že dokážem svoj temperament v danom momente podchytiť, odkomunikovať si tu situáciu normálne, tak som na seba veľmi pyšná a ukazujem tým deťom, že takto by sa to mohlo riešiť a zvládať,“ prekvapuje svojimi slovami moderátorka, ktorá v rozhovore prezradila podstatne viac!

Lucii Hablovičovej povedal syn tú najkrajšiu vec: Každá mama by sa od lásky roztopila! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)