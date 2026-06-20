Česká hliadka nasadila na vodičov ťažký kaliber: FOTO Na cestách striehlo policajné FERRARI! Neušiel im nikto

PÍSEK - Českí policajti odštartovali letnú sezónu rozsiahlou dopravno-bezpečnostnou akciou, do ktorej nasadili desiatky hliadok, motorky, vrtuľník a aj svoje ikonické policajné Ferrari 458 Italia. Podľa hovorkyne Kamile Čuřínovej Ingrišovej bola akcia mimoriadne úspešná.
Akcia prebehla minulý týždeň v piatok a zapojili sa do nej policajti z Písecka, ďalších územných odborov, diaľničných oddelení, moto hliadky aj letecká služba. Hovorkyňa vysvetlila, že ide o tradičný začiatok sezóny. „Začiatok letnej sezóny na našich cestách pravidelne otvárame rozsiahlym dopravno-bezpečnostným opatrením. Tento rok sa už po desiaty raz v tomto formáte zamerali na vodičov na frekventovaných cestách Písecka a dá sa povedať, že policajtom neušiel nikto, kto porušoval predpisy,“ uviedla. Policajti kontrolovali rýchlosť, technický stav vozidiel, vážili preťažené autá, robili dychové skúšky aj testy na drogy.
Počas akcie uložili policajti 201 pokút a 13 prípadov poslali na správne konanie. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie rýchlosti – až 125 vodičov jazdilo rýchlejšie, než povoľujú predpisy. Viac ako tridsať vozidiel bolo v zlom technickom stave, niekoľko bolo preťažených a jeden vodič jazdil pod vplyvom alkoholu. Nebezpečné predbiehanie odhaľoval policajný vrtuľník.
Jeden z vodičov na tento deň ale rozhodne nezabudne: dvakrát prekročil rýchlosť a pri tretej kontrole nebol pripútaný. Policajti ho zastavili opäť — tentoraz už bez výhovoriek.
Ferrari zabavili zločincom, dnes je v službách zákona
Policajné Ferrari, ktoré azda najviac vynikalo v policajnej akcii, pribudlo do vozového parku v roku 2022. Auto bolo zaistené páchateľom, ktorí ho používali na trestnú činnosť. Úpravy stáli približne 13-tisíc eur.
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Ferrari je vybavené kamerovým systémom, rádiostanicou, špeciálnym výstražným svetlom a pištoľovým meračom rýchlosti. „Vďaka výbornej práci našich kriminalistov nás toto vozidlo stálo menej ako kúpa nového auta Škoda Scala, teda niečo málo cez 300 000 českých korún,“ uviedla vtedy polícia v tlačovej správe.