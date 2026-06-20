Williamovo tajomstvo: Budúci kráľ sa prezlieka, aby ho nikto nespoznal pri obľúbenom hobby!

LONDÝN - Málokto by čakal, že jeden z najznámejších mužov sveta si musí občas doslova zmeniť identitu, aby si mohol užiť svoju obľúbenú záľubu. Presne to však robí princ z Walesu Prince William, ktorý priznal, že sa stále venuje vášni, ktorú miluje už od mladosti – jazde na motocykloch.
Počas nedávnej návštevy dobrovoľníckej organizácie prevážajúcej krv a zdravotnícky materiál na motocykloch sa princ William rozhovoril o svojom súkromí. Keď padla reč na motorky, okamžite sa usmial a priznal: „Milujem motorky.“ Zároveň prezradil, že si ešte stále občas vyrazí na jazdu, hoci dnes oveľa opatrnejšie než v minulosti.
Najväčšiu pozornosť však vyvolalo jeho priznanie, že si svoje výjazdy užíva inkognito. Na otázku, ako sa mu darí uniknúť pozornosti verejnosti, stručne odpovedal: „V prestrojení.“ Pre budúceho kráľa pritom nejde o žiadnu špionážnu operáciu. Kráľovskí experti sa zhodujú, že prilba, tmavé motorkárske oblečenie a ochranná výstroj z neho robia prakticky nerozpoznateľného človeka. Pre Williama je to jeden z mála spôsobov, ako si dopriať pocit slobody mimo neustáleho dohľadu verejnosti.
Od detstva bol pod drobnohľadom médií a dnes ako následník britského trónu len málokedy zažije chvíle úplnej anonymity. Jeho záľuba však nemá doma úplnú podporu. Jeho manželka, princezná Catherine, sa už v minulosti netajila tým, že z motoriek nemá dobrý pocit. Pred rokmi priznala, že ju manželove jazdy „napĺňajú hrôzou“ a vždy sa obáva o jeho bezpečnosť. Aj preto William po narodení detí svoje adrenalínové hobby výrazne obmedzil.
Dnes je otcom princa Georgea, princeznej Charlotte a princa Louisa a sám priznal, že rodinné povinnosti zmenili jeho pohľad na riziko. Napriek tomu sa svojej veľkej vášne nevzdal. Kým väčšina ľudí ho pozná v uniforme, obleku alebo na kráľovských podujatiach, občas sa z budúceho britského kráľa stane len ďalší motorkár na ceste. A práve vtedy si vraj užíva pocit normálnosti, ktorý je pre člena kráľovskej rodiny mimoriadne vzácny.
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