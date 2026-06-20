Hablovičová úprimne o výchove syna: Za pochodu som sa učila asi to najdôležitejšie...

BRATISLAVA - Bývalá riaditeľka Miss Slovensko a dnes podnikateľka Lucia Hablovičová patrí k najcharizmatickejším ženám nášho šoubiznisu. Svoje súkromie si stráži ako oko v hlave, no tentokrát urobila výnimku.
Nájsť správny kľúč k výchove dieťaťa je pre mnohé ženy celoživotnou vedou. Lucia, ktorá vychováva svojho jediného syna, v tom má dnes už jasne upratané, hoci priznáva, že začiatky boli náročné. Aké atribúty by podľa nej mala spĺňať správna mama? „Ja si myslím, že by to mala byť mama, ktorá svoje dieťa vníma. Ale nikto nám nedá návod na to, ako byť dobrou mamou. A možno veci, ktoré my vnímame, že sú dobré pre dieťa, nie vždy pre to dieťa dobré sú,“ zamýšľa sa známa tmavovláska, ktorá sa ako mnohé iné mamy učila metódou pokus-omyl. „Sú to veci, ktoré sa učím za pochodu. Na to, aby bola mama dobrou mamou, musí vnímať svoje dieťa a reflektovať na to, čo to dieťa cíti a potrebuje,“ vysvetľuje Lucia recept na to, ako s dieťaťom nestratiť kontakt.
Lucia má s Theom harmonický vzťah, ale či je naozaj dobrá mama, povedať nedokáže. Rovnako nečaká, že ju niekto bude potľapkávať po pleci. „Snažím sa, asi ako každá mama. Ale ani jedna z nás nemôže samu seba oceniť. To musia povedať naše deti, či sme alebo nie sme dobré mamy. A čím je môj syn starší, tým viac vnímam, že až čas nám dá vysvedčenie, či sme úlohu zvládli alebo nie,“ hovorí úprimne. Každá minca má však dve strany a aj tá najtrpezlivejšia mama vie občas stratiť nervy. Je Lucia večnou pokojnou diplomatkou alebo dokáže aj ona poriadne skríknuť?
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