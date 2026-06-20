Krvavá DRÁMA pred supermarketom! Policajti omylom ZASTRELILI ročného chlapca

MEMPHIS – Policajná akcia, ktorej úlohou bolo dolapiť zlodeja, sa skončila obrovskou tragédiou. Počas pátrania po zlodejovi omylom zastrelili len ročné dieťa. Verejnosť to vyprovokovalo natoľko, že v uliciach vypukli demonštrácie.
V nedeľu popoludní 14. júna sa pred supermarketom Wallmart v Senatobii pri Memphise odohrala strašná tragédia. Polícia omylom zastrelila len ročné dieťa. Predchádzala tomu krádež v obchode, pričom muži zákona dorazili na miesto do pár minút. K streľbe došlo na parkovisku, keď sa rodičia so synom presúvali v aute domov. Ako informuj NBC News, policajti vystrelili na vozidlo v domnení, že ide o zlodeja.
V aute boli jednoročný chlapec Kohen Wiley, jeho matka a rodinný priateľ, ktorého pri streľbe tiež zasiahli a utrpel vážne zranenie. Podľa informácií práve on sedel za volantom. Dieťa previezli do nemocnice, no Kohenovi sa už nedalo pomôcť. Vyhlásili ho za mŕtveho.
"Kohen bol len bábätko. Jeho matka sa snažila policajtov varovať nech nestrieľajú, lebo v aute je dieťa. Buď ju ignorovali alebo nepočuli. Vystrelili a zabili jej syna. Máme v úmysle domáhať sa spravodlivosti," uviedol právnik Ben Crump.
Vodič ich takmer zrazil
Polícia vo vyhlásení uvádza, že po dorazení mužov zákona na miesto činu vybehli z obchodu dvaja dospelí ľudia aj s dieťaťom. Rýchlo sa presunuli k vozidlo a snažili sa odísť. Policajti sa ich pokúšali zastaviť, ale vodič sa rútil priamo na nich a jedného takmer zrazil. Až následne mali spustiť streľbu. Žiadny policajt sa počas zásahu nezranil.
"Chlapcova matka nikdy neporušila zákon a nemala ani problémy s políciou. V daný deň vo Walmarte nekradla a nebola svedkom ani spolupáchateľkou trestného činu," uviedol advokát Marquell Bridges.
Komisár ministerstva verejnej bezpečnosti štátu Mississippi, Sean Tindell, na tlačovej konferencii uviedol, že záznam z telesnej kamery policajta a ďalšie možné dôkazy nebudú zverejnené, pokým sa neukončí vyšetrovanie. Obchod Walmart uviedol, že v rámci vyšetrovania spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Polícia rozháňala demonštrantov slzotvorným plynom
V utorok 16. júna vypukli pred Wallmartom, kde zastrelili chlapca, veľké demonštrácie. Polícia musela podľa Mississippi Today údajne použiť slzotvorný plyn. Verejnosť je názoru, že tento čin bol rasovo motivovaný. Protesty vypukli aj pred mestskou radnicou.