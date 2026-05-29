Dcéra Karola Konárika zdedila talent aj vkus: V tomto sa však s otcom sporia už dvadsať rokov

BRATISLAVA - Dcéra legendárneho speváka Karola Konárika a nekompromisná šéfka prestížneho hotela Kaskády Katarína Malová nechýbala na veľkolepej módnej prehliadke návrhárky Lýdie Eckhardt. Ako jedna z najvplyvnejších žien v slovenskom hotelierstve prekvapila obrovskou otvorenosťou.
Módne prehliadky Lýdie Eckhardt sú fenomenálne. Už niekoľko rokov sa prvá prehliadka koná na Kaskádach, kde sa stala už pevnou tradíciou. Pre Katarínu Malovú má každá z nich špeciálne čaro. „S Lydkou robíme tie prehliadky asi päť rokov. Nikdy som sa jej nepýtala, že prečo začína práve u nás, ale myslím si, že ten veľkolepý a pompézny záver je v Bratislave. Keby som bola na jej mieste, tiež to tak robím,“ hovorí s úsmevom úspešná hotelierka a Lydkina obdivovateľka.
Hoci si spočiatku myslela, že v jej skrini neskončí ani jeden dizajnérsky kúsok, aj ona podľahla čaru známej návrhárky. „Lydka má niečo také v sebe, že ma nahovorila, aby som vyskúšala pár kúskov u nej v salóne, a naozaj som bola sama prekvapená, ako dobre to vyzerá,“ pochválila sa úspešná hotelierka.
Móda a elegancia sú pre ňu kľúčové nielen na poli odievania, ale aj v hoteli. "Peklo" však podľa jej slov nastáva pri zariaďovaní interiérov, kde naráža kosa na kameň. V rodinnom podniku sa totiž občas dostáva do sporov so svojím otcom, známym spevákom a podnikateľom Karolom Konárikom. „Zariadenie je kapitola sama o sebe, lebo tam sa s otcom neskutočne doťahujeme! Ja mám radšej minimalizmus, som praktickejšia... A on zase tým, že kedysi spieval v zahraničí, tak dodnes extrémne inklinuje k arabskej kultúre. Ale myslím si, že za tých dvadsať rokov sa mi to predsa len podarilo úspešne pretvárať,“ prezradila detaily z rodinného zákulisia a dodala, že aspoň o záhradu sa starať nemusí – tú má pevne pod palcom jej manžel.
Genetika sa však nezaprie a hoci sa dcéra s otcom vo vkuse zakaždým nestretnú, umelecký talent sa zaprieť nedá. Čo z talentu známeho speváka jej koluje v krvi?