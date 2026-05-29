Emília Vášáryová sa presťahovala z domu do bytu: S týmto v ňom úporne bojujem

BRATISLAVA - Urobila radikálny krok! Legendárna herečka Emília Vášáryová bola neprehliadnuteľnou hviezdou veľkolepej módnej prehliadky návrhárky Lýdie Eckhardt. Do spoločnosti prišla rozžiarená a rozdávala noblesu na všetky strany, aj keď v súkromí prechádza obrovskou životnou zmenou.
Nie je to tak dávno, čo Emília Vášáryová predala svoj milovaný dom a presťahovala sa do bytu. Urobila tak obrovský životný krok, ktorý zvládla bravúrne a teší sa z každého dňa. „Áno, dá sa povedať, že ešte žijem,“ zasmiala sa prvá dáma slovenského filmu a divadla, ktorá si prišla vychutnať najnovšie módne trendy. Sama má však v otázke vkusu už dávno jasno. Módne vychytávky totiž pre ňu nie sú žiadnym diktátom a nepodlieha na sto percent tomu, čo je momentálne "in". „Ja mám svoj štýl a ten striktne dodržiavam, napriek všetkým novým trendom,“ prezradila herečka.
Ako sa však ukázalo, oveľa ťažší oriešok než obliekanie bolo pre ňu zariaďovanie nového bytu po tom, čo opustila brány svojho luxusného domu, kde žila celé roky. Moderný interiérový dizajn jej totiž nie je veľmi po chuti. „Nemám rada všetky tieto nové veci. Nemám rada čierne kuchyne a čierne chladničky... To je taká vec, s ktorou teraz v novom byte úporne bojujem. Ja som radšej v konzervatívnych veciach a tie moderné novoty k životu vôbec nepotrebujem,“ priznala otvorene herečka, ktorá v byte vsádza na overenú klasiku a útulnosť.
Sťahovanie je pre každého človeka obrovskou psychickou záťažou, pri ktorej treba pretriediť a prebrať nielen nahromadené veci, ale aj celý svoj život a množstvo spomienok. Čo najdôležitejšie si herečka presťahovala z domu do bytu v centre Bratislavy, sa už dozviete vo videu...
