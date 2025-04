Zábranská vzala na Let's Dance sestru: Vôbec sa NEPODOBAJÚ, ale... aj ona je KRÁSNA!

Móda z tyrkysového koberca 9. kola Let's Dance. (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Martina Zábranská má k tanečnej šou Let’s Dance stále blízko. Hoci kedysi stála na pódiu ako moderátorka po boku Viktora Vinczeho, dnes sa do hľadiska vracia ako verná fanúšička. Tentoraz si večer vychutnala v spoločnosti svojej sestry a spoločne na tyrkysovom koberci zažiarili v dokonalých outfitoch.

Martina Zábranská kedysi moderovala Let's Dance. Presnejšie stála po boku Viktora Vinczeho v siedmej sérii. Neskôr ju nahradila moderátorka Lucia Hlaváčková. Na tanečnú šou však nezanevrela. Dosť pravidelne chodí tanečníkov podporovať do hľadiska. Tentokrát na tyrkysový koberec zavítala aj so svojou sestrou. Martina mala na sebe elegantné dlhé šaty z lesklého, smaragdovo zeleného materiálu. Róba jej krásne zvýrazňovala postavu. Jej sestra bola oblečená v lesklých, kovovo strieborných puzdrových šatách bez ramienok, ktoré sú dĺžkou tesne pod kolená.

Strih je jednoduchý, ale vďaka materiálu veľmi efektný a moderný. Obe vyzerali veľmi štýlovo a perfektne zladené s lesklým, glamurovým tematickým prostredím. Pri súrodencoch to často býva tak, že si sú podobní ako vajce vajcu. No v prípade Martiny a jej sestry to na prvý pohľad neplatí – každá má svoj jedinečný vzhľad. Otázkou však zostáva, či majú podobné aspoň črty správania a povahy, ktoré ich ako sestry spájajú. Aj keď sa vizuálne líšia, pravdou je, že obe sú krásne. Veď pozrite! FOTO nájdete v galérii.