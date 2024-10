Zábranskej ostali oči pre plač: TOTO jej spravil NOVÝ frajer... Totálna podpásovka!

Martina Zábranská (Zdroj: Ján Zemiar)

Pred dvomi rokmi vyplávalo na povrch, že Martina Zábranská randí so známym Čechom Jiřím Dvořákom. Ich láska v tom čase šokovala nejedného človeka, predsa len 27-ročný vekový rozdiel je naozaj výrazný a nevidí sa tak často. Vzťah im však dlho nevydržal a približne po roku si dali zbohom. Rozdelila ich práve diaľka, ktorá ich oddeľovala. Maca mala pracovné povinnosti tu a Jiří zase v Čechách. Odvtedy žiadny nový chlap po jej boku nestál. Aspoň nie verejne.

Herečka v Bekimovom horúcom kresle priznala, že sa pred rokom s niekým stretávala, no nevyšlo to podľa predstáv. Posledné rande jej tak utkvelo v pamäti. „Bol to posledný vzťah, bolo to bizarné, taký strašný zážitok," zhodnotila v úvode a potom sa rozpovedala o svojom súkromí viac. „Ja som asi rok sama a viac ako pred rokom, som randila s jedným chalanom, bolo to s ním super. Bol to typ dobrodruha, s ktorým každý deň bol iný zážitok a v podstate každý deň sme boli na inom mieste, aj keď sme boli obaja z Bratislavy," pokračovala s tým, že sa dohodli, že pôjdu spolu na dovolenku. A tam to všetko začalo a aj teda skončilo.

„Bolo to také divné, už mi bol aj zvláštny, som mala pocit, že mi klamal, proste to vieš, keď ti niekto klame. Raz som to aj ukončila a boli tam nejaké peripetie, ale potom sme sa dohodli, že na to Bali predsa poďme, že máme letenky, dohodli sme sa, tak som si vravela, že to môže byť pekná rozlúčka," uviedla. „Sme sa dohodli, že o ôsmej ráno ma vyzdvihne a pôjdeme na letisko a zrazu o 7:55 mi pípka SMS, že prepáč, ja to nedávam, teraz budeš asi nahnevaná, ale viem, že mi raz odpustíš. A ja 7:55 s tými kuframi a on mal tie dve letenky," dodala. Martine tak zostali po tejto podpásovke len oči pre plač, no dlho nesmútila. Kúpila si letenku a o dva dni na to už letela.