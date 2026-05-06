Dara Rolins mala na krku obrovský problém: Chytili ju pri krádeži v obchode!

BRATISLAVA - Speváčka Dara Rolins prekvapila úprimným priznaním, ktoré by od nej čakal málokto. V relácii A SME TU sa vrátila do detstva – a bez zaváhania prehovorila o momente, za ktorý sa dodnes hanbí.
Keď sa speváčka Dara Rolins podujala na nakrúcanie relácie A SME TU, netušila, že to bude silná a a nečakaná skúsenosť: „Otázky boli spontánne, bez filtrov. Niečo, na čo nie sme v bežných rozhovoroch zvyknutí. Práve tá autenticita ma zasiahla najviac.“ Niektoré otázky ju prekvapili svojou otvorenosťou: „Boli veľmi osobné. Také, ktoré by si bežný novinár možno ani nedovolil položiť. Ale vznikali z úprimného záujmu.“
Až tak, že sa Dara dokázala zveriť so svojím tajomstvom. Na prvý pohľad nevinná spomienka sa rýchlo zmenila na poriadny problém. „Pamätám si, že som ako dieťa s kamoškami v potravinách ukradla prázdne fľašky,“ priznala Dara. Nešlo však o náhodu. Mali plán. „Ležali tam, boli odovzdané v zbere, a my sme ich zobrali, že ich odovzdáme a skasírujeme za ne korunky, aby sme si kúpili čokolády.“ Lenže prišla realita a s ňou lekcia na celý život.
Detská "akcia" sa skončila fiaskom. „Prichytili nás… a bol to strašný prúser,“ povedala otvorene. Najhoršie však prišlo doma. „Rodičia boli hotoví, strašne som sa hanbila.“ Hoci išlo o detský prešľap, Dara tvrdí, že práve tento moment ju výrazne ovplyvnil. „Odvtedy som taký prúser už neurobila.“
Aj tento moment ukazuje, prečo je relácia A SME TU taká výnimočná. Otázky bez filtrov, priame odpovede a priznania, ktoré by v bežnom rozhovore nezazneli. Celý rozhovor s Darou Rolins sledujte v relácii A SME TU už vo štvrtok 7. mája o 22.30 na JOJ-ke.
