Desivý pád zo schodov! Twiinska Daniela sa druhýkrát narodila: Vážne zdravotné problémy!

BRATISLAVA - Stačí jeden chybný krok a nešťastie je na svete. Svoje by o tom vedela hovoriť aj speváčka Daniela Nízlová z dua TWiiNS, ktorá mala desivú nehodu u seba doma. Stáli pri nej všetci anjeli strážni!
Človek si myslí, že prostredie, v ktorom sa pohybuje denno-denne pozná perfektne, no stačí chvíľka nepozornosti, jeden chybný krok a veľké nešťastie môže byť na svete. Na vlastnej koži to aktuálne okúsila aj speváčka z dua TWiiNS Daniela Nízlová. Na sociálnej sieti Instagram odhalila, že pred dvomi týždňami mala desivú nehodu.
„Asi ste si všimli, že poslednú dobu som tu bola veľmi málo...“ uviedla k fotke z nemocničnej chodby. „Pred 2 týždňami som sa druhýkrát narodila. Prežila som veľmi zlý pád zo schodov dolu hlavou a na chrbát,“ odhalila s tým, že v tom momente pri nej museli stáť všetci anjeli strážni. „Podobný pád náš rodinný známy neprežil.“
Prekvapivo nehoda skončila lepšie, ako by sa mohlo zdať. „Dnes som bola na kontrole. Mám "len" prasknuté rebro. Aj keď teda tú bolesť neprajem nikomu. Takže hlásim, že som v poriadku,“ dodala s tým, že hojenie potrvá ešte ďalšie 2 týždne. Nás ale ešte zaujímalo, ako k desivej nehode došlo.
„Tie schody sú veľmi nebezpečné, sú točité, šmykľavé, kameninové a išla som s vypratou bielizňou hore, stúpila som na tú kratšiu nášľapnú plochu, nevidela som si na nohy a som sa takto sterigala. Ale chváľa pánu Bohu, mohlo to dopadnúť horšie. Hovorím, všetci svätí pri mne stáli,“ prezradila pre Topky.sk Daniela. Prajeme skoré zotavenie.