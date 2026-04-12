Dráma ako z hororu... Daniela Nízlová prežila chvíle hrôzy: Chceli mi uniesť dcéru!

BRATISLAVA – Na tento incident do smrti nezabudne! Speváčka Daniela Nízlová na vlastnej koži okúsila nočnú moru každého rodiča. Neznámy muž si mal robiť zálusk na jej dcérku Lindu a podľa jej slov ju chcel dokonca ukradnúť.
K celej situácii malo dôjsť približne pred štyrmi rokmi počas dovolenky na ostrove Cyprus. Krásne slnečné dni sa však premenili na chvíle strachu o to najcennejšie. Podľa slov Daniely sa všetko začalo úplne nevinnou situáciou, ktorá sa napokon zvrhla na horor.
„Bolo to šialené. Pred pár rokmi sme boli na dovolenke. Veľký rodinný rezort, vyslovene family hotel. Linduška ako blondínka s modrými očami bola pre nich taká exotická. Taký týpek tam bol a hovorí – ona je taká krásna, nemohol by som si ju odfotiť? Mne to vtedy nejak nedoplo, tak som dovolila,“ priznala v podcaste Socky s Leou Daniš speváčka Daniela Nízlová.
To však mal byť podľa jej slov len začiatok nepríjemností. Neznámi muži ich mali začať na každom kroku sledovať a správať sa veľmi podozrivo. „Celú dovolenku nám potom boli v pätách. Podľa mňa tú fotku poslali na odobrenie, že či ju môžu zobrať alebo teda ukradnúť,“ spomína Twiinska, ktorá má dcéru so slovenským futbalovým reprezentantom Stanislav Lobotka.
Situácia mala vyvrcholiť pri bazéne, čo si všimla jej sestra Veronika. Jej pozornému oku totiž neuniklo veľmi zvláštne správanie cudzincov. „Čakali, že si pôjdeme zaplávať a deti necháme spať v kočíku samé. Ja som normálne videla, ako jeden z lehátka nervózny volal tomu druhému, ktorý bol na bare a normálne po sebe kričali,“ vysvetľuje Veronika.
Podobná situácia sa mala zopakovať aj neskôr počas plavby na výletnej lodi, kde si jej dcéru mali opäť všímať cudzinci. „Znova si ju chceli nejakí Indovia odfotiť, ale vtedy som povedala nie. Odvtedy cudzím ľuďom nedovolím fotiť moje dieťa,“ hovorí rázne Daniela, ktorá od tohoto incidentu dáva na svoju dcéru ešte väčší pozor.
