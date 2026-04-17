Omyl, z ktorého Kaliho takmer porazilo! Na dovolenku prišli o rok skôr: Úspory na 6 rokov boli fuč

BRATISLAVA - Rapera Kaliho (43) čakala rodinná dovolenka v Dubaji, ktorá mala byť oddychom a zážitkom pre manželku a dcéru. Lenže jedna drobná chyba v dátume rezervácie zmenila raj pod slnkom na finančnú katastrofu.
Kali pôvodne k exotickému Dubaju cítil skôr nezáujem. Nerozumel, čo ľudia na tejto destinácii plnej prepychu a moderných mrakodrapov vlastne vidia. Napriek tomu sa dal prehovoriť a vlani s manželkou a dcérou vycestoval za zážitkami. Po šesťhodinovom lete dorazili do hotela, ktorý bol prenádherný. Kali sa potešil, že strávi 6 dní v takom krásnom prostredí, aj cena sa mu zdala viac ako prijateľná - 6 dní pre tri osoby počas sviatkov za 2.700 eur, super.
Raj sa premenil na horor v momente, keď im recepčný hotela oznámil, že pobyt síce majú rezervovaný, len sa mierne prepočítali a prišli o rok skôr. Aj to by sa dalo ešte vyriešiť, pretože hotel mal voľné izby, ale pri cenách, ktoré za ne požadoval sa spevákovi zatmelo pred očami. Manželka prišla za ním s malou dušičkou: „Manželka mi hovorí, že nestojí to 2.700… teda, ale že vlastne áno stojí to 2.700. Tak stojí alebo nestojí, pýtam sa jej. Že no, vieš, ja som to zabookovala až na ďalší rok. Spýtal som sa jej, že okej a koľko to teraz stojí. A ona, že 12.700.“ V tej sekunde by sa Kalimu zrejme nikto krvi nedorezal. Ako to nakoniec dopadlo? Sledujte vo videu...
Už túto sobotu o 21.40 sa diváci Jednotky môžu tešiť na ďalšiu premiérovú časť. Hosťami šou Neskoro večer, ktorú uvádza moderátor Peter Marcin, budú spevák Kali, moderátorka relácie Góly body sekundy Kristína Kucianová a basketbalový mág Martin Leco.
