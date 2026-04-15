Totálne pobláznená?! Orviská sa šialene zaľúbila: Kvôli láske preletela polku zemegule!

BRATISLAVA – Keď ide o lásku, neexistujú prekážky! Najnovšie sa o tom presvedčila aj moderátorka Saša Orviská, ktorá urobila krok, nad ktorým mnohí len nechápavo krútia hlavou. Sadla do lietadla a preletela polovicu sveta – kvôli jednej jedinej láske!
Obľúbená tvár TV JOJ sa totiž priznala, že podľahla okamihu, ktorý jej doslova zmenil život. „Preletela som polku sveta, ale hovorí sa, že láska hory prenáša... a toto bola láska na prvý pohľad,“ napísala otvorene na svojom Instagrame.
A kam vlastne smerovala jej cesta? Nie za exotikou ani dovolenkou! Orviská letela z Bratislavy až do amerického mesta Salt Lake City, aby si osobne vyzdvihla svojho nového štvornohého miláčika. Ak by si niekto myslel, že išlo o spontánny výstrelok, opak je pravdou. Saša nad týmto krokom premýšľala dlhé dva roky! Napokon padlo definitívne rozhodnutie a dnes sa brunetka teší z malého stvorenia. Rozkošné šteniatko dostalo netradičné meno Goaliean a okamžite sa stalo plnohodnotným členom rodiny.
Nejde pritom o obyčajné plemeno. Orviská si vybrala tzv. Bernedoodle – kríženca bernského salašníckeho psa a pudla (niekedy aj miniatúrneho). Tento „dizajnový“ psík si získava čoraz väčšiu popularitu, a to nie náhodou. Spája totiž pokojnú, priateľskú povahu bernského salašníckeho psa s inteligenciou a hravosťou pudla. Navyše má veľké plus – menej pĺzne, neslintá a dožíva sa vyššieho veku. Zdá sa, že keď Sašu niečo chytí za srdce, ide do toho naplno. A tentoraz ju to stálo poriadne dlhý let… ale aj novú životnú lásku.
