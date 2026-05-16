Policajné manévre u našich susedov: V centre mesta sa pohyboval muž s dlhou zbraňou!

CHOMUTOV - Polícia zadržala človeka, ktorý sa dnes podvečer pohyboval v centre Chomutova s dlhou zbraňou. Neskôr sa uchýlil do budovy na Riegerovej ulici, z ktorej bol podľa hasičov cítiť plyn. Hovorkyňa polície Veronika Hyšplerová ČTK povedala, že verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
"V súčasnosti prebiehajú úkony trestného konania a prípadom sa naďalej zaoberajú kriminalisti," povedala Hyšplerová. S policajtmi spolupracovali hasiči. Ich hovorkyňa Sabina Moravcová ČTK povedala, že do centra mesta vyjazdilo päť jednotiek. Ďalšie podrobnosti neuviedla.