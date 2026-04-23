Orviská si žije ako princezná: Ďalší byt v New Yorku! Kde na to berie?

NEW YORK – Moderátorke Alexandre Orviskej ide karta! Po prvom byte, ktorý má v lukratívnej časti East Village, si zadovážila v poradí už druhý byt za veľkou mlákou.
Jojkárska moderátorka Saša Orviská si užíva luxusný životný štandard, ktorý by mnohí považovali za nedosiahnuteľný. Cestuje po celom svete, vlastní dom v bratislavskej Rači, ktorý má veľmi vkusne zariadený, a okrem neho si v roku 2021 kúpila ďalší byt v hlavnom meste. To však nie sú jediné nehnuteľnosti v jej portfóliu – jeden byt si zaobstarala priamo v srdci Ameriky, v New Yorku. „Pamätáte si, keď som plakávala, že sa mi nedarí zohnať byt v New Yorku a žeby som chcela bývať úplne v centre a že je to strašne náročné vybavovať papiere atď.?“ začala svoj príspevok Orviská.
Nakoniec však všetko dopadlo na výbornú a brunetka sa mohla tešiť z útulného bytu na skvelej adrese. Lenže tým sa jej príspevok nekončil: „Tak ja vám predstavujem môj druhý byt v New Yorku. Keď sa človek nevzdáva svojich snov, tak to potom prichádza takým kolotočom. Takže od dnes mám druhé kľúče od miešačky v New Yorku,“ vytešovala sa jojkárska moderátorka.
Zohnať nehnuteľnosť za veľkou mlákou je veľmi náročné. Ako Saša prezradila v dávnejšom rozhovore, ak chcete získať byt na Manhattane, musíte preukázať, že dokážete za rok zarobiť 80-násobok sumy nájmu, inak sa s vami ani nebudú baviť. Brunetka tak musela siahnuť hlboko do vrecka, pretože ceny prenájmov v Amerike sú astronomické. „Od teraz som už bez peňazí, len aby ste vedeli. Už mi ani neposielajte, že sa niekam ide, alebo mám prispieť na Donio. Som švorc od teraz už každý mesiac.“
Aby dokázala financovať luxusný životný štandard a viacero nehnuteľností, musí Orviská mesačne vygenerovať veľmi vysokú sumu. Pracuje ako redaktorka a moderátorka v šoubiznisovej relácii Topstar, ktorú vysiela TV JOJ, a taktiež jej do rodinného rozpočtu pribúdajú peniaze zo spoluprác na Instagrame. Ak by si niekto myslel, že jej finančne pomáha partner, hokejista Ján Janus, zrejme by sa mýlil. Orviská sa totiž už niekoľkokrát na svojej sociálnej sieti vyjadrila, že si na seba a svoj životný štandard dokáže zarobiť sama.
