Irak má novú vládu na čele s podnikateľom: Oslávili ju tromi výstrelmi

BAGDAD - V sobotu bolo počuť v centre Bagdadu hlasné výstrely na oslavu novej vlády na čele s podnikateľom Alím az-Zajdím, uviedli bezpečnostné zdroje. Informuje správa agentúry AFP.
Tri výstrely podľa novinárov oslávili vznik novej vlády, pričom premiér sa funkcie ujíma po mesiacoch patovej situácie a rastúceho tlaku zo strany USA. Vláda bude podľa všetkého pozostávať z 23 ministrov, no jej zloženie zostáva aj naďalej neúplné, keďže kľúčové politické strany stále rokujú o obsadení vo viacerých rezortoch.
Irak sa už dlho nachádza na pomedzí záujmov svojich spojencov - susedného Iránu a Spojených štátov. Krajina bola tiež zatiahnutá do vojny na Blízkom východe, ktorú 28. februára spustil izraelsko-americký útok na Irán a ktorú zastavilo aprílové prímerie. Počas bojov však bolo často počuť v irackej metropole Bagdad výbuchy, ktoré spôsobili útoky dronov a rakiet hnutí podporujúcich Teherán na americké veľvyslanectvo v opevnenej Zelenej zóne. Podľa agentúry AP sa očakáva, že nový iracký kabinet bude riešiť dlhodobú požiadavku Washingtonu, aby Bagdad odzbrojil skupiny podporované Iránom, ktoré USA označujú za teroristické organizácie.