Nikodým odcestoval do Egypta: Zostal v ŠOKU z Nílu! Toto by pri slávnej rieke nečakal

EGYPT - Po náročnom pracovnom období si doprial zaslúžený oddych. Martin Nikodým vyrazil s priateľkou Martinou Kalmanovou do Egypta, kde spoznávajú miestnu kultúru priamo z paluby lode na Níle. A jedno ho prekvapilo viac než čokoľvek iné!
Len nedávno oslávil okrúhle 50. narodeniny a po pracovnom nasadení si konečne doprial vytúžený oddych. Moderátor Martin Nikodým aktuálne trávi čas v Egypte, kam vyrazil so svojou priateľkou Martinou Kalmanovou. Dvojica si užíva netradičnú dovolenku na veľkej lodi, ktorá plaví turistov po legendárnej rieke Níl.
Okrem oddychu si vychutnávajú aj zastávky pri historických pamiatkach a spoznávajú egyptskú kultúru z úplne iného pohľadu. A práve plavba po jednej z najslávnejších riek sveta v ňom zanechala silný dojem. „Tak sa mi podarilo spojiť Níl s Dunajom. Toto je veľmi pekný spôsob poznávania egyptskej kultúry,“ napísal k fotografiu, na ktorej je spolu s priateľkou.
Najväčšie prekvapenie však prišlo pri samotnom Níle. Ten totiž podľa jeho slov pôsobí oveľa čistejšie, než očakával. „Naozaj príjemne ma prekvapila čistota rieky Níl, je to veľmi čistá voda napriek tomu, že sa k nej nesprávajú až tak veľmi úctivo. Odpad tečie priamo do Nílu, ale rieka má samočistiacu schopnosť,“ uviedol. Zdá sa teda, že exotický oddych mu mimoriadne prospieva. Okrem relaxu totiž spojil cestovanie aj s objavovaním histórie, kultúry a miestnych tradícií. A ako sám naznačil, plavba po Níle je pre neho zážitkom, na ktorý len tak nezabudne.
