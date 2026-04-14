Šokujúca výpoveď Jovinečka: Priznal, kto mu ponúkal 30-tisíc eur za podporu Pellegriniho!

BRATISLAVA - Influencer Filip Jovanovič tvrdí, že za podporu Petra Pellegriniho mu bola ponúknutá štedrá finančná odmena. Peniaze odmietol, no po jeho výpovedi na polícii sa prípad opäť dostáva do pozornosti. Aktuálne priznal, kto mu peniaze ponúkal!
Influencer a internetový zabávač Filip Jovanovič alias Jovinečko v minulosti v podcaste Oskiho Baramiho priznal, že mu bola ponúknutá finančná odmena, ak verejne podporí kandidáta na prezidenta Petra Pellegriniho. „Zrazu mi zavolal … A ja že haló, čau. Čauko, Filip, ja mám takú otázku na teba, že my do toho ideme s … a s …. aj s … nechceš aj ty? Že by si Pellegriniho dával? Dávame to. On by vedel tak 25- až 30-tisíc ti dať, čo by som určite vedel vybártrovať viacej,“ uviedol vtedy v rozhovore Jovanovič. Peniaze sa ale rozhodol neprijať.
Aktuálne Jovinečko vypovedal na polícii a pred vyšetrovateľom priznal, kto mu peniaze ponúkal. Informáciu priniesol Denník N. Podľa jeho vyjadrenia ho mala kontaktovať Zuzana Strausz Plačková s ponukou 30-tisíc eur. Plačková mu mala počas telefonátu naznačiť, že sa do toho zapájajú aj ďalšie známe osobnosti a že pre neho je pripravená odmena vo výške približne 25- až 30-tisíc eur, pričom podľa jej slov bolo možné túto sumu ešte navýšiť. „Nechcel som brať peniaze za vyjadrenie politického názoru,“ uviedol influencer pred vyšetrovateľom.
Celý prípad od volieb vyvolával pochybnosti. Počas volebného moratória, keď platí informačné embargo, sa sociálne siete zaplnili príspevkami známych osobností. Celebrity ako Zuzana Strausz Plačková, raper Rytmus či moderátorka Jasmina Alagič v tom čase tvrdili, že ide o ich úprimný a nezištný osobný názor. Výpoveď Jovinečka však pohľad na celú situáciu mení. Denník N požiadal o stanovisko prezidentský palác, Zuzanu Strausz Plačkovú aj ďalšie známe osobnosti, ktoré pred voľbami podporili Pellegriniho. Do uzávierky im však nikto nereagoval, pričom prezidentský palác mal podľa informácií prisľúbiť vyjadrenie v stredu. Plačková po chvíli na sociálnej sieti prelomila mlčanie. Jej vyjadrenie nájdete na druhej strane článku.