Spoznáte slovenského moderátora? Máte 5 pokusov uhádnuť, o koho ide!

BRATISLAVA - Obľúbený slovenský moderátor, ktorý dlhé roky patril k výrazným tváram televíznej zábavy. Spoznáte ho podľa indícií?
Slovenský moderátor sa narodil 4. januára 1975 v Bratislave. Po absolvovaní Vysokej školy múzických umení sa venoval divadelnej tvorbe a postupne účinkoval na viacerých významných scénach, ako sú Nová scéna, Malá scéna či Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava.
Svoju televíznu kariéru odštartoval v TV Luna, no širšiemu publiku sa dostal do povedomia najmä vďaka moderovaniu populárnej súťažnej relácie Maxihra na Slovenskej televízii. Neskôr sa stal tvárou viacerých známych formátov, medzi ktoré patrili napríklad Schôdzka naslepo, Megabyte, Nákupná horúčka či 5 minút slávy.
Svoje moderátorské skúsenosti naplno rozvinul aj na obrazovkách TV JOJ, kde účinkoval v zábavných reláciách ako Extrém, Na paškál alebo Varí vám to. Po návrate do verejnoprávnej televízie sa opäť postavil pred kamery ako moderátor zábavno-súťažnej šou, v ktorej ho však aktuálne nahrádza Andy Kraus. V súkromí je trojnásobným otcom. So svojou partnerkou Michaelou si v roku 2025 povedali „áno“. Ide už o jeho tretie manželstvo.