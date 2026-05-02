Zázrak na palube: Let bol celý obsadený! Na konci však pribudla ešte jedna pasažierka

PORTLAND - Cestujúci na palube lietadla spoločnosti Delta zažili let, na ktorý zrejme nikdy nezabudnú. Krátko pred pristátím totiž jedna z pasažierok porodila priamo vo vzduchu zdravé dievčatko. O všetko sa postarali dve ženy, ktoré sa náhodou ocitli na palube.
Pôrod začal počas letu
Nečakaná situácia sa odohrala v piatok večer na linke spoločnosti Delta Air Lines z Atlanty do Portlandu v americkom štáte Oregon.
Pasažierka Ashley Blair z Tennessee bola na ceste za svojou matkou, pri ktorej chcela stráviť posledné dni pred pôrodom. Dieťa sa však rozhodlo prísť na svet skôr.
Približne pol hodiny pred pristátím dostala kontrakcie a bolo jasné, že pôrod sa už nedá zastaviť.
Na palube Boeingu 737 sa našťastie nachádzali dve zdravotníčky, ktoré okamžite zasiahli.
Pomáhali dekami aj šnúrkou od topánky
Záchranárka Tina Fritz a jej kolegyňa sa práve vracali z dovolenky v Dominikánskej republike, keď posádka požiadala cestujúcich o pomoc.
Po príchode k žene pochopili, že dieťa príde na svet prakticky každú chvíľu. Kontrakcie sa rýchlo skracovali a lietadlo bolo úplne plné.
Na palube sa nachádzalo 153 pasažierov — a čoskoro ich malo byť o jedného viac.
Zdravotníčky preto požiadali ľudí sediacich v okolí rodičky, aby sa vrátili na svoje miesta a uvoľnili priestor pre improvizovaný pôrod.
Situáciu komplikoval fakt, že v lietadle nebola pripravená pôrodnícka výbava ani sterilné nástroje. Pomáhať preto museli improvizovane. Od cestujúcich si požičali deky a pupočnú šnúru napokon zviazali obyčajnou šnúrkou.
„Bola nádherná“
Napriek dramatickým okolnostiam prebehol pôrod bez komplikácií. Dievčatko dostalo meno Brielle Renee Blair a po narodení vážilo približne dva a pol kilogramu.
„Bábätko okamžite získalo ružovú farbu kože,“ opísala jedna zo záchranárok podľa stanice CNN. „Bola nádherná. A matka bola skutočná hrdinka.“
Dieťa prišlo na svet približne dva týždne pred plánovaným termínom pôrodu.
Po pristátí zasahovali hasiči
Po prílete do Portlandu už na lietadlo čakali hasiči a záchranné tímy z letiska. Tí následne skontrolovali zdravotný stav matky aj novorodenca.
Podľa predstaviteľov letiska boli obaja v poriadku a novú rodinu previezli do miestnej nemocnice na pozorovanie.
Agentúra Associated Press uviedla, že Ashley Blair sa k celej udalosti verejne nevyjadrila. Záchranárka Tina Fritz však prezradila, že s ňou zostala v kontakte a mladá matka je z obrovskej pozornosti médií momentálne trochu zaskočená.