Pistorius reaguje na krok USA: Prítomnosť amerických vojakov v Európe je v našom aj americkom záujme

Nemecký minister obrany Boris Pistorius. (Zdroj: TASR/DPA/Sven Hoppe)
BERLÍN - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v sobotu vyhlásil, že rozhodnutie Spojených štátov o stiahnutí 5000 vojakov z Nemecka nebolo nečakané a dalo sa „predvídať“.

Pistorius podľa agentúry DPA zdôraznil, že Spojené štáty a Nemecko majú spoločné vojenské záujmy. „Prítomnosť amerických vojakov v Európe, a najmä v Nemecku, je v našom aj americkom záujme,“ uviedol. „Úzko spolupracujeme s Američanmi – v Ramsteine, v Grafenwöhri, vo Frankfurte a inde – pre mier a bezpečnosť v Európe, pre Ukrajinu a v rámci spoločného odstrašovania,“ ozrejmil Pistorius.

Spojené štáty prevádzkujú svoju hlavnú leteckú základňu pre Európu a Afriku v Ramsteine na juhozápade Nemecka. Minister poukázal aj na to, že USA využívajú svoje základne v Nemecku i na zabezpečenie záujmov v Afrike a na Blízkom východe. Pistorius zdôraznil, že NATO musí byť viac európske, aby zostalo transatlantické. „My, Európania, musíme prevziať väčšiu zodpovednosť za našu bezpečnosť,“ prízvukoval. Dodal, že Nemecko už podniká kroky týmto smerom: rozširuje svoje ozbrojené sily, zrýchľuje obstarávanie techniky a buduje infraštruktúru. Budúce vojenské úlohy chce Nemecko koordinovať v rámci skupiny piatich krajín, ktorú tvoria Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Spojené kráľovstvo a Nemecko, doplnil nemecký minister obrany.

Nemecko je najväčšou „základňou“ americkej armády v Európe

Stiahnutie 5000 amerických vojakov z Nemecka oznámilo americké ministerstvo obrany v piatok. „Očakávame, že stiahnutie bude dokončené v priebehu nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacov,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Pentagónu Sean Parnell. „Toto rozhodnutie nasleduje po dôkladnom preskúmaní rozmiestnenia síl v Európe zo strany ministerstva a je prijaté s ohľadom na operačné požiadavky a situáciu v regióne,“ dodal. Nemecko je podľa agentúry Reuters najväčšou „základňou“ americkej armády v Európe s približne 35.000 vojakmi v aktívnej službe a slúži ako kľúčové výcvikové centrum.

Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul vo štvrtok uviedol, že Nemecko je pripravené na prípadné zníženie počtu amerických vojakov na svojom území. Dodal, že veľké americké základne v Nemecku „vôbec nie sú predmetom diskusie“. Ako príklad uviedol leteckú základňu Ramstein, ktorá má „nenahraditeľnú“ funkciu pre Washington aj Berlín. AFP konštatovala, že prezident USA Donald Trump počas svojho predchádzajúceho, ale i súčasného funkčného obdobia hrozil znížením počtov amerických vojakov v Nemecku a ďalších európskych krajinách, pričom tvrdil, že chce, aby Európa prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju obranu namiesto toho, aby sa spoliehala na USA.

Matej Tóth o kariére: Adrenalín z pretekov mi nechýba, ani sekundu
Najhorší deň v živote Romana Pomajba! Lekári mu oznámili zdrvujúcu správu: Rakovina!
Prvomájový príhovor Roberta Fica
VIDEO Tisíce ľudí a tvrdé odkazy! Fico odštartoval kampaň v štýle bez zábran! Do psej matere, vyhráme
Aktivita kliešťov prudko stúpa: Pozor na nebezpečné diagnózy! Všímajte si TIETO symptómy
Slováci, pripravte sa na krutú jeseň! Siahneme si ešte hlbšie do vreciek: Varovania infláciou, akú sme nečakali!
Senica počas sviatku 8. mája: Mestský úrad aj všetky školy budú otvorené bez obmedzení
Pistorius reaguje na krok USA: Prítomnosť amerických vojakov v Európe je v našom aj americkom záujme
Do Česka dorazí skutočný unikát: V Prahe vystavia najdrahšiu poštovu známka sveta!
Prelomový úspech umelej inteligencie: Robot porazil špičkových hráčov ping-pongu!
Dojímavá záchranná misia: Veľryba Timmy je konečne na slobode, odborníci však varujú pred najhorším!
Kráľovská rodina sa opäť rozrástla! Kate a William si adoptovali ročného Otta!
Spoznáte slovenského moderátora? Máte 5 pokusov uhádnuť, o koho ide!
Obavy o slávnu herečku: Je z nej kosť a koža
Najhorší deň v živote Romana Pomajba! Lekári mu oznámili zdrvujúcu správu: Rakovina!
Budete šokovaní: VIDEO Letuška Paula ukázala, čo má pod uniformou! TO by ste neuhádli
Zázrak na palube: Let bol celý obsadený! Na konci však pribudla ešte jedna pasažierka
Panika v Česku: Turisti priviezli v autobuse po návrate z dovolenky ázijského sršňa
S týmto návykom je v súlade aj tradičná čínska medicína: Zlepší vám náladu, spánok a najmä metabolizmus
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?

Svet športu plače za legendou: Zomrel bývalý pilot efjednotky a štvornásobný paralympijský šampión
VIDEO Strhujúci zápas so smutným koncom pre Čechov: Slovensko spoznalo súpera v boji o zlato
VIDEO Černák sa raduje, Slafkovský smúti: Tampa v dráme našla svojho hrdinu a predĺžila sériu
Pittsburgh mu možno dá košom, Malkin má v kariére jasno: Neplánujem sa vrátiť do KHL a hrať v Rusku
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Darovanie krvi: Viac než len dobrý skutok – na čo ako zamestnanec máte nárok?
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Ako spoznať kvalitnú špargľu
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Prerušovaný pôst má skrytú druhú fázu, o ktorej sa doteraz nevedelo. Pre dlhovekosť môže byť kľúčové to, čo telo spraví po prvom súste
Koľko hmotnosti Slnečnej sústavy tvorí Slnko? Pri tomto čísle pochopíš, prečo sú planéty len drobné zrnká
Na východe Poľska pribudnú obrovské mínové polia: 360 000 kusov má zastaviť tanky
Máš doma starý smartfón odložený v šuflíku? Tento detail na ňom môže signalizovať riziko požiaru
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu

Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Niektorým sa zmení život: Blíži sa deň, ktorý praje peniazom aj novým šanciam
VIDEO Tisíce ľudí a tvrdé odkazy! Fico odštartoval kampaň v štýle bez zábran! Do psej matere, vyhráme
Aktivita kliešťov prudko stúpa: Pozor na nebezpečné diagnózy! Všímajte si TIETO symptómy
Slováci, pripravte sa na krutú jeseň! Siahneme si ešte hlbšie do vreciek: Varovania infláciou, akú sme nečakali!
Tragická nehoda na východe: Motocyklista vletel do auta, náraz nemal šancu prežiť!

