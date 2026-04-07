Mrcha z Dunaja na snímke z detstva: Uhádnete, o koho ide?

BRATISLAVA - Kariéru odštartovala už ako dieťa a jej hlas poznalo celé Slovensko. Dnes patrí medzi známe tváre televíznych obrazoviek. Spoznáte, o ktorú obľúbenú herečku ide?
Slovenská herečka sa narodila 30. októbra 1985 vo Svite. Svoju kariéru začínala v detstve, a to práve dabingom. Dabovala malú Vanessu v Šou Billa Cosbyho. Jej hlas poznalo celé Slovensko. Neskôr však vyštudovala sociológiu a nie herectvo, akoby mnohí čakali. Tvár tejto známej blondíny mohli diváci televízie Joj uvidieť v šou Dievča za milión. V tom čase mala 18 rokov.
Okrem toho, že je výborná v dabingu, je aj skvelá herečka. Už dlhšie ju môžete vídať na obrazovkách televízie Markíza v seriáli Dunaj, k vašim službám, v ktorom stvárňuje mrchu. Jej nezameniteľný hlas môžete okrem Dunaja počuť aj zo známeho slovenského rádia.
V súkromí to ale nemala také ružové, ako v kariére. S prvým partnerom, s ktorým má dieťa, jej to nevyšlo. Opustila ho, keď mal malý len rok. No pri jej obľúbenej činnosti – dabingu – stretla svoju novú lásku, kolegu Tomáša. Spolu mali ďalšieho syna.
Viete o koho ide?