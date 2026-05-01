AEG, Miele či Samsung: Testovanie práčok ukázalo vážne nedostatky! Jeden spotrebič pohorel na plnej čiare

BRATISLAVA - Inteligentná, s množstvom funkcií, spredu či zvrchu plnená. V súčasnosti existuje obrovské množstvo práčok, ktoré sa okrem spôsobu plnenia líšia aj tým, aké funkcie a programy ponúkajú. Avšak, platí, že čím drahšie a viac funkcií, tým lepšie? Odborníci zo spotrebiteľskej organizácie dTest sa nedávno pozreli na to, ako vybrané práčky obstoja v dôsledných testoch. A keď niektoré prekvapili, iné pohoreli na plnej čiare. Na čom hlavne a ktorá je tá správna?

Program pre alergikov, na vlnu, čisto len odstreďovanie, parné čistenie, ale aj tlak na krátke programy a efektívne žmýkanie. To všetko v posledných rokoch spotrebitelia požadujú od práčok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich domácností. Niektorí stále preferujú práčky, ktoré sú plnené zvrchu, aj kvôli úspore miesta. Dokazuje to aj nedávny prieskum spotrebiteľskej organizácie dTest, ktorá zisťovala spoľahlivosť práčok, pričom zistila aj viaceré zaujímavé skutočnosti. "Z hľadiska typu prevažujú u európskych respondentov modely s predným plnením (92 %). V Českej republike je však podiel vrchom plnených práčok výrazne vyšší ako v mnohých západných krajinách (17,7 %) a pri slovenských odpovediach bolo zastúpenie ešte o trochu vyššie (22,1 %). Najčastejšie si oslovené domácnosti kupujú práčky v cenovom rozmedzí 245 € až 495 € (43 %). U nás do tejto kategórie patrí polovica všetkých nákupov. Pokiaľ ide o početnosť prania, európsky aj český priemer sa zhodujú na frekvencii dvakrát až trikrát týždenne (zhodne u 21 % používateľov)," píše sa v prieskume

Organizácia dTest sa preto opätovne, tak, ako každý rok, rozhodla otestovať vybraných 20 spredu plnených práčok a 5 zvrchu plnených. Vybrali si rôzne známe značky, ako Philco, AEG, Miele či Samsung. Práčky testovali podľa rôznych kritérií, sledovali dĺžku cyklu, spotrebu energie a vody, hlučnosť, ale aj to, aké programy ponúkajú. Okrem toho sa zamerali aj na účinnosť prania, a to, ako si práčka poradí s rôznymi škvrnami - napríklad od olivového oleja, krvi, lanolínu, šalátového dresingu, červeného vína, čaju či čokolády. "Polovica práčok získala za pranie dobrú známku. Zaujímavé je, že tentoraz žiadny z testovaných modelov nedosiahol za pranie súhrnné veľmi dobré hodnotenie. V predchádzajúcich rokoch sme pritom rad takýchto práčok našli. Najväčší podiel na celkovom hodnotení má skúška účinnosti prania. V laboratóriu sa testujú dva najpoužívanejšie programy – pre bavlnu (pri teplote 40 °C) a syntetiku (pri 30 °C, známy tiež ako Easy care). Preveruje sa aj kvalita pláchania a odstreďovania pri oboch spomínaných programoch. Odbornému hodnoteniu neunikne ani ovládanie a hlučnosť práčok," upozornila šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová. Dokonca, jedna z práčok si neporadila ani s jednou škvrnou na bavlne či syntetike. Túto práčku nemôže organizácia dTest odporučiť, a to z dôvodu, že prepadla v účinnosti prania, zle plácha aj odstreďuje a má nepríjemné ovládanie. O ktorú ide?

Kompletný test všetkých výrobkov a všetky testované parametre nájdete na tomto linku.

