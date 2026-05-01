Na pultoch našli POKAZENÉ mäso! Odpudzujúca a hnilobná vôňa razila už cez obal! REAKCIA obchodu

KEŽMAROK - V známom obchodnom reťazci v Ružomberku objavila inšpekcia počas úradnej kontroly nevyhovujúce mäso. Jeho vôňa bola odpudzujúca, hnilobná, vykazujúca výrazné známky kazenia. Výrobcom bol dodávateľ z Nemecka.
Štátna veterinárna a potravinová správa informovala na svojom webe, že v rámci úradnej kontroly potravín vykonala Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad odber vzorky výrobku v prevádzke Lidl Slovenská republika, s.r.o., Slavkovská cesta, 060 01 Kežmarok. Ako priblížila, išlo o "hovädziu falošnú sviečkovú z pleca, vákuovo balenú", s dátumom spotreby do 16. 4. 2026, pôvodom z Nemecka. Ako výrobca je vedený Tönnies Lebensmittelbetrieb GmbH & Co. KG, In der Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück, pričom schvaľovacie číslo výrobcu bolo DE NI 10327 EG.
Analyzovaná vzorka vykazovala podľa inšpektorov senzorické zmeny. Obal bol síce čistý a neporušený, no z balenia bol zreteľne cítiť výrazný zápach. "Vôňa bola odpudzujúca, hnilobná, vykazujúca výrazné známky kazenia," priblížila ŠVPS SR. Vzhľadovo bolo hovädzie mäso tmavočervenej farby, tuková časť svetlejšej farby. "V obale sa nachádzalo veľké množstvo uvoľnenej tekutiny hnedočervenej farby," dodala s tým, že vzorka nebola v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.
"Predmetný výrobok bol dodaný z Nemecka v množstve 455,735 kg do skladu Lidl Záborské, 082 53 Prešov. V čase úradnej kontroly sa výrobok už nenachádzal v ponuke na predaj, keďže bol po dátume spotreby," konštatujú na záver správy.
Reakcia spoločnosti Lidl
O stanovisko k zverejnenej tlačovej správy ŠVSP SR sme kontaktovali aj spoločnosť Lidl, v ktorej pobočke sa problémové mäso našlo. "Dodávateľ daného produktu je nemecký výrobca, ktorý dodáva do viacerých ďalších európskych krajín. V celoslovenskom meradle pri týchto produktoch neevidujeme zvýšený počet reklamácií. Garancia kvality predstavuje pre spoločnosť Lidl základný pilier vzťahu s našimi zákazníkmi," deklaruje v reakcii pre Topky.sk hovorkyňa Lidla Adriana Maštalircová.
Dodáva, že v spoločnosti majú zavedený systém kontroly kvality a bezpečnosti jednotlivých produktov, ktorý pozostáva jednak z pravidelných kontrol produktov nezávislými akreditovanými laboratóriami a z interných senzorických kontrol. "V prípade, že niektorý z uvedených mechanizmov odhalí odchýlky od nastavených kvalitatívnych noriem, podnikáme okamžité kroky," uvádza mediálne oddelenie Lidla.