Kontroverzná farmárka Lenka: FOTO Na statku zhodila 9 kíl!

Lenka Tejbusová (Zdroj: TV Markíza)

Lenka Tejbusová je na sociálnych sieťach známa ako "lenockatt". Do povedomia sa dostala vďaka drámam aj kamarátstvu s Fikim Sulíkom. To je však už minulosťou. Postavila sa aj do ringu. Vo Fight Night Challenge zápasila s Emou Ferusovou alias "pimpinockou". Po nejakom čase Lenka všetkých šokovala tým, že sa prihlásila na Farmu. A teda o poriadny rozruch sa postarala aj na statku.

Nezaprela svoje východniarske korene a alkoholu nepovedala nie. Aj ten mohol za to, že sa poddala vášni a na terase si to rozdala so svojím farmárskym kolegom Matúšom. Farma však nie je len o slasti. Dlhé dni plné roboty, bez výdatného jedla, sa postarajú o to, že človek výrazne schudne. Stalo sa tak aj v prípade čiernovlásky. Na Instagrame sa pochválila svojou premenou. „Miciny, schudla som 9 kíl," napísala s tým, že za to vďačí Farme a nie známemu lieku proti cukrovke.

(Zdroj: Instagram LT)