Večer plný elegancie a štýlu: Schudnutá Kaliho manželka a POZRITE kto vytŕčal zo ženského davu!

BRATISLAVA - V centre hlavného mesta sa uskutočnil večer plný elegancie, ženskosti a nadčasového štýlu. Krása sa tu stretávala s precíznymi detailami a dokonalým prevedením jednotlivých modelov.
Módna prehliadka dizajnérky Zuzany Michaličkovej v centre Bratislavy sa niesla v znamení jemnosti a symboliky pierok, ktoré dominovali každému modelu a vytvorili nadčasovú, ženskú atmosféru. Večer otvorila speváčka Anita Soul so skladbou Som dosť, ktorá podčiarkla myšlienku prijatia seba samej. „Je to moment, keď si žena prvýkrát úprimne povie – som dosť,“ vysvetlila Anita a dodala, že je dôležité nezabudnúť na obyčajný, no krásny život.
Akciou sprevádzala moderátorka Diana Hágerová a medzi hosťami sa objavili viaceré známe mená. Speváčka Anita Soul zaujala aj svojím ležérnym outfitom v kombinácii bielej a krémových pierkových detailov, zatiaľ čo manželka rapera Kaliho Alica predviedla elegantný a sebavedomý look v širokých rifliach a bielej blúzke. Pred nejakým časom sa totižto rozhodla pre zásadnú zmenu a dnes sa teší z pevného, vyšportovaného tela a zdravšieho životného štýlu. Nechýbala ani tanečníčka Natália Glosíková, podnikateľka Hana Stanczová, lekárka Alena Pallová s výrazným čiernym klobúkom, vďaka ktorému bola neprehliadnuteľná. Akciu si nennechala ujsť ani moderátorka Simona Simanová, bývalá miss Veronika Husárová čimoderátorka Alexandra Orviská, ktoré dotvorili pestrú spoločenskú atmosféru večera plného štýlu, osobitosti a zdravého jedla.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%