Vedci bijú na poplach: Môže nový koronavírus spôsobiť ďalšiu pandémiu? Hrozí prenos z netopierov

LONDÝN - Výskumníci z Británie a Kene identifikovali nový koronavírus u netopierov, ktorý dokáže prenikať do ľudských buniek. Hoci sa zatiaľ na ľudí nepreniesol, odborníci upozorňujú na potenciálne riziko a vyzývajú na dôsledné sledovanie.
Objav, ktorý vyvolal obavy
Medzinárodný tím vedcov upozornil na nový typ koronavírusu označený ako CcCoV-KY43. Vírus sa nachádza u netopierov s charakteristickým „srdcovitým“ nosom, ktoré žijú najmä vo východnej Afrike – v oblastiach Sudánu, Kene či Tanzánie.
Laboratórne testy ukázali, že tento vírus je schopný viazať sa na receptory v ľudských pľúcach, čo je kľúčový krok pre vznik infekcie. Výskumníci však zdôrazňujú, že zatiaľ neexistujú dôkazy o tom, že by sa už preniesol na človeka, píše Daily Star.
Ako vírus preniká do buniek
Vedci sa zamerali na tzv. spike proteíny – časti vírusu, ktoré mu umožňujú „prichytiť sa“ k bunkám a preniknúť do nich. Analyzovali desiatky variantov týchto proteínov a porovnávali ich s receptormi nachádzajúcimi sa v ľudskom tele.
Podľa odborníka z The Pirbright Institute Dalana Baileyho sa doteraz predpokladalo, že tieto vírusy využívajú len obmedzený počet „vstupných brán“. „Pred naším výskumom sa predpokladalo, že väčšina alfakoronavírusov používa jeden alebo dva receptory na vstup do hostiteľa. Teraz vieme, že ich môžu využívať oveľa viac,“ vysvetlil.
Riziko, ktoré netreba podceniť
Výsledky podľa vedcov naznačujú, že podobné vírusy majú širší potenciál infikovať ľudí, než sa pôvodne myslelo. Aj keď sa nový vírus zatiaľ v ľudskej populácii nepotvrdil, odborníci varujú, že situáciu treba pozorne sledovať.
Stephen Graham prirovnal fungovanie vírusu k mechanizmu kľúča a zámku. „Vírusové spike proteíny sú ako kľúče, ktoré zapadajú do zámkov na bunkách a umožňujú im vstup. Zatiaľ sme identifikovali jeden receptor, no výzvou je nájsť ďalšie,“ uviedol.
Zároveň zdôraznil, že riziko tu existuje už dlhšie. „Je to ako prechádzať cez cestu – radšej to urobím s otvorenými očami,“ dodal.
Výskum má pomôcť pripraviť sa
Vedci veria, že nové poznatky umožnia lepšie pochopiť potenciálne hrozby a pripraviť sa na prípadné budúce prenosy zo zvierat na ľudí.
Giulia Gallo upozornila, že štúdia bola realizovaná bezpečným spôsobom bez potreby manipulácie so živým vírusom.
Podľa Jamesa Nyagwangea môžu tieto zistenia pomôcť aj pri vývoji vakcín a antivirotík. „Pomôže to ľudstvu pripraviť sa na prípadný prenos v budúcnosti,“ uviedol.
Odborníci volajú po ostražitosti
Aj keď bezprostredné riziko pandémie zatiaľ nehrozí, vedci zdôrazňujú potrebu monitorovania vírusov u netopierov a sledovania možných mutácií. Práve včasné odhalenie podobných hrozieb môže rozhodnúť o tom, či sa podarí zabrániť ďalšej globálnej kríze.