FOTO Veľkolepá párty: Sklovská ukázala viac, než chcela! Prišli aj známe Ružičky...

BRATISLAVA - Opäť pútala všetky pohľady! Na narodeninovú párty speváčka Sisa Lelkes Sklovská dorazila po boku manžela Juraja v odvážnom, ligotavom outfite, ktorý odhalil viac, než by si možno priala. Práve ich dokonale zladený pár a jej neprehliadnuteľný model sa stali hlavnou témou večera.
Veľkolepá narodeninová párty v bratislavskom VIP Lounge CINEMAX prilákala množstvo známych tvárí a postarala sa o poriadny rozruch. O najväčší moment večera sa však postarala speváčka Sisa Lelkes Sklovská, ktorá opäť stavila na odvážny outfit.
Na film Diabol nosí Pradu 2 dorazila po boku manžela Juraja a už na prvý pohľad bolo jasné, že budú patriť medzi najvýraznejšie páry večera. Zladení do červených tónov pôsobili štýlovo a sebavedomo, ako je u nich zvykom. Pozornosť však tentoraz pútali najmä šaty speváčky – krátky, ligotavý sakový model s rozparkom a vysokými čižmami. Odvážny strih však miestami odhalil viac, než by si možno sama priala.
Narodeninová párty sa niesla v duchu elegancie a filmového lesku, pričom dresscode inšpirovaný snímkou Diabol nosí Pradu 2 dodal večeru špeciálnu atmosféru. Medzi hosťami nechýbali ani známe influencerky či tváre zo šoubiznisu - Bianka Rumanová, Ema Fajnor, Andrea Saky s partnerom DJ-om Dominikom Gehringerom, Ivanka Antal Petrušová „sweetladylollipop“, Júlia Švehlová, Katarína „Becca“ Balážiová, Lucia „Lucid“ Sládečková, Mária Zelinová. Pozornosť pútali aj bývalé účastníčky šou Ruža pre nevestu – Anet Slotová, Rebeka Šteffeková a Beáta „Bejba“ Rusnáková, ktoré si príchod na akciu nenechali ujsť a opäť ukázali, že vedia zaujať. Jedno je isté – oslava druhých narodenín VIP Lounge nebola len o filme, ale aj o výrazných outfitoch a momentoch, o ktorých sa bude ešte hovoriť.
