Veľký úspech českej krásky: Pozvánka na... Veď to je sen každej ženy!

PRAHA - Česká modelka Mariana Bečková stojí pred jednou z najväčších príležitostí svojej kariéry. Finalistka Miss Czech Republic 2022 a držiteľka titulu Miss Grand Czech Republic sa najnovšie pochválila pozvánkou na casting prestížnej značky Victoria’s Secret, čím si plní svoj detský sen.
Mariana Bečková je úspešná česká modelka a účastníčka súťaží krásy. V roku 2022 bojovala o korunku v súťaži Miss Czech Republic, z ktorej si odniesla titul Miss Grand Czech Republic. V tom čase si prvé miesto vybojovala Krystyna Pyszková, ktorá sa o rok neskôr stala Miss World. Úspechy žne aj samotná Mariana, ktorá ma vo svojom živote skvelú novinku. Pozvali ju na kasting Victoria's Secret.
Vo videu priznala, že je z toho veľmi šťastná a že to bol jej sen odmalička. Na Instagrame ešte zdôraznila, že ide reprezentovať Česko aj na súťaži Miss Grand Internatipnal All Stars. „Dostávam strašne veľa správ, kde sa ma pýtate, či teraz, keď idem na casting do Victoria’s Secret, ešte stále súťažím v @missgrandinternational Allstars. A odpoveď je ÁNO! Som veľmi vďačná, že môžem reprezentovať ČESKÚ REPUBLIKU na prvom ročníku @missgrandinternational Allstars. Vidíme sa čoskoro v Thajsku. A hneď potom na casting do Victoria’s Secret,“ zverila sa.
Ak by ju vybrali, nebola by jediná. V minulosti predvádzali pre značku napríklad Daniela Peštová, Karolína Kurková či Hana Soukupová. V zahraničí sú najväčšimi legendami tejto značky modelky Adriana Lima, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio. Najnovšími hviezdami sú napríklad Gigi Hadid, Bella Hadid a Candice Swanepoel. Dostať sa do Victoria’s Secret nie je len o tom „byť pekná“. Je to kombinácia fyzických predpokladov, skúseností, osobnosti a aj veľkej dávky šťastia.
