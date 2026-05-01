Veľký úspech českej krásky: Pozvánka na... Veď to je sen každej ženy!

Piatok1. máj 2026, dnes je Sviatok práce,

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Instagram MB)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - Česká modelka Mariana Bečková stojí pred jednou z najväčších príležitostí svojej kariéry. Finalistka Miss Czech Republic 2022 a držiteľka titulu Miss Grand Czech Republic sa najnovšie pochválila pozvánkou na casting prestížnej značky Victoria’s Secret, čím si plní svoj detský sen.

Mariana Bečková je úspešná česká modelka a účastníčka súťaží krásy. V roku 2022 bojovala o korunku v súťaži Miss Czech Republic, z ktorej si odniesla titul Miss Grand Czech Republic. V tom čase si prvé miesto vybojovala Krystyna Pyszková, ktorá sa o rok neskôr stala Miss World. Úspechy žne aj samotná Mariana, ktorá ma vo svojom živote skvelú novinku. Pozvali ju na kasting Victoria's Secret.

Vo videu priznala, že je z toho veľmi šťastná a že to bol jej sen odmalička. Na Instagrame ešte zdôraznila, že ide reprezentovať Česko aj na súťaži Miss Grand Internatipnal All Stars. „Dostávam strašne veľa správ, kde sa ma pýtate, či teraz, keď idem na casting do Victoria’s Secret, ešte stále súťažím v @missgrandinternational Allstars. A odpoveď je ÁNO! Som veľmi vďačná, že môžem reprezentovať ČESKÚ REPUBLIKU na prvom ročníku @missgrandinternational Allstars. Vidíme sa čoskoro v Thajsku. A hneď potom na casting do Victoria’s Secret,“ zverila sa.

Ak by ju vybrali, nebola by jediná. V minulosti predvádzali pre značku napríklad Daniela Peštová, Karolína Kurková či Hana Soukupová. V zahraničí sú najväčšimi legendami tejto značky modelky Adriana Lima, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio. Najnovšími hviezdami sú napríklad Gigi Hadid, Bella Hadid a Candice Swanepoel. Dostať sa do Victoria’s Secret nie je len o tom „byť pekná“. Je to kombinácia fyzických predpokladov, skúseností, osobnosti a aj veľkej dávky šťastia.

Viac o téme: Victoria's SecretMariana Bečková
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prominenti
Správy
Prominenti

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Banská Bystrica

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Šéf mjanmarskej junty Min
Zahraničné

Prominenti

Zahraniční prominenti
Domáci prominenti
Zahraniční prominenti
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
Zaujímavosti
Zaujímavosti
vysetrenie.sk

Dobré správy

Domáce
Domáce
hashtag.sk
Domáce

Ekonomika

Šport

Tipsport liga
Tipsport liga
Tipsport liga
Tipsport liga

Auto-moto

Predstavujeme
Správy
Predstavujeme
Správy

Kariéra a motivácia

Prostredie práce
Vzťahy na pracovisku
Aktuality
Podcasty o kariére

Varenie a recepty

Rady a tipy
Ovocné dezerty

Technológie

Veda a výskum
Bezpečnosť
Moderná vojna a konflikty
Veda a výskum

Bývanie

Pre kutilov

Okrasná záhrada
Záhrada
Údržba a opravy
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu