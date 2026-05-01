Piatok1. máj 2026, dnes je Sviatok práce,

Muž útočil na ľudí v Londýne! Britská polícia ho obvinila z pokusu o vraždu

Ilustračné foto
Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LONDÝN - Britská polícia v piatok oznámila, že obvinila 45-ročného muža z pokusu o vraždu po útoku nožom na dvoch príslušníkov židovskej komunity na severe Londýna. Informuje správa agentúry AFP.

„Essa Suleiman... bol obvinený z dvoch pokusov o vraždu a z držby predmetu s čepeľou na verejnom priestranstve v súvislosti s útokom, ku ktorému došlo v stredu vo (štvrti) Golders Green,“ ozrejmila metropolitná polícia vo vyhlásení. Britský premiér Keir Starmer sa vo štvrtok zaviazal posilniť bezpečnosť židovskej komunity v krajine po tom, čo jej členovia obvinili vládu zo zlyhávania pri ich ochrane.

Ministerstvo vnútra vo štvrtok oznámilo, že zvyšuje úroveň teroristickej hrozby v Spojenom kráľovstve na štvrtý stupeň z piatich. Úroveň hrozby bola od februára 2022 na úrovni „značná“, no po spomínanom incidente sa rozhodlo o jej zvýšení. K útoku v prevažne židovskej štvrti Golders Green došlo v stredu počas dňa. Obete vo veku 76 a 34 rokov záchranári previezli do nemocnice a ich stav je v súčasnosti stabilizovaný.

Útočník má britské občianstvo

Útočník má britské občianstvo, no narodil sa v Somálsku a do Británie pricestoval ako dieťa. Muž sa už v minulosti správal násilne a mal problémy s duševným zdravím, uviedol na tlačovej konferencii náčelník londýnskej metropolitnej polície Mark Rowley.

Viac o téme: VraždaPolícia Londýn
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Útok na židov v
Teroristická hrozba v Británii stúpla na druhú najvyššiu: Po útoku v Londýne sprísňujú opatrenia
Zahraničné
Keir Starmer
Útoky na majetok premiéra Starmera: Podpaľačov riadil niekto cez Telegram! V správach hovoril po rusky
Zahraničné
Ilustračné foto
Sudcovia bijú na poplach: Útoky a politické tlaky na justíciu podľa nich nebezpečne rastú
Domáce

Odporúčame

Zoznam TV

Obrovský šok! Namiesto svadby ROZCHOD známych markizáckych moderátorov! Toto nikto nečakal...
Obrovský šok! Namiesto svadby ROZCHOD známych markizáckych moderátorov! Toto nikto nečakal...
Prominenti
Premiér Fico si vyskúšal nočnú prácu v pekárni
Premiér Fico si vyskúšal nočnú prácu v pekárni
Správy
Robert Fico počas nočnej zmeny v pekárni: Chcem vzdať úctu a hold všetkým, ktorí pracujú v noci
Robert Fico počas nočnej zmeny v pekárni: Chcem vzdať úctu a hold všetkým, ktorí pracujú v noci
Správy

Domáce správy

FOTO AEG, Miele či Samsung:
AEG, Miele či Samsung: Testovanie práčok ukázalo vážne nedostatky! Jeden spotrebič pohorel na plnej čiare
Domáce
Andrej Danko
Pripomíname si vstup Slovenska do EÚ: Mnohé očakávania sa naplnili, priznáva Danko, má to však ale! Stráca únia silu?
Domáce
Juraj Blanár
Výročie vstupu Slovenska do EÚ: Blanár zdôraznil význam spolupráce
Domáce
Tatranský majáles 2026: Retro sprievod, veterány aj vystúpenia prilákajú stovky návštevníkov
Tatranský majáles 2026: Retro sprievod, veterány aj vystúpenia prilákajú stovky návštevníkov
Prešov

Zahraničné

Muž útočil na ľudí
Muž útočil na ľudí v Londýne! Britská polícia ho obvinila z pokusu o vraždu
Zahraničné
Slováci v Rumunsku: Tradičný
Slováci v Rumunsku: Tradičný máj ako symbol lásky vystriedali výlety do prírody
Zahraničné
Šéf mjanmarskej junty Min
Bola uväznená: Zosadenú líderku Su Ťij presunuli do domáceho väzenia
Zahraničné
Smutná správa: Zomrel nemecký
Smutná správa: Zomrel nemecký maliar a sochár, bol priekopníkom neoexpresionizmu
Zahraničné

Prominenti

Britney Spears
Zase jazdila opitá! Britney Spears to má opäť nahnuté: Desivý strach z väzenia!
Zahraniční prominenti
Magda Vášáryová
Herečka Magda Vášáryová zúri kvôli vyhrážkam rodine: Mením sa na vlčicu!
Domáci prominenti
Obrovský šok! Namiesto svadby
Obrovský šok! Namiesto svadby ROZCHOD známych markizáckych moderátorov! Toto nikto nečakal...
Domáci prominenti
Jan Čenský: Nevera s
Jan Čenský: Nevera s kvetinárkou ho takmer stála manželstvo, ale... Jeho osudom sú dve Dany
Osobnosti

Zaujímavosti

Testy v autoškole pochovali
Testy v autoškole pochovali rekordný počet budúcich vodičov: Otestuje sa, či by ste neprepadli!
Zaujímavosti
Vedci bijú na poplach:
Vedci bijú na poplach: Môže nový koronavírus spôsobiť ďalšiu pandémiu? Hrozí prenos z netopierov
Zaujímavosti
Koniec nádejam aj obavám:
Koniec nádejam aj obavám: Expert odhalil presný vek, kedy sa rast mužskej pýchy DEFINITÍVNE ZASTAVÍ!
Zaujímavosti
Táto superpotravina zlepší vaše
Táto superpotravina zlepší vaše trávenie, ba pomôže aj schudnúť! Ak ju nemáte v špajzi, bežte do obchodu
Dobré správy

Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce

Ekonomika

Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!
Na rodičovský dôchodok zostávajú posledné hodiny: Ako poslať peniaze ešte v termíne?
Na rodičovský dôchodok zostávajú posledné hodiny: Ako poslať peniaze ešte v termíne?

Šport

VIDEO Obrat je dokonaný: Mladík Chrenko v predĺžení vystrelil Nitre titul
VIDEO Obrat je dokonaný: Mladík Chrenko v predĺžení vystrelil Nitre titul
Tipsport liga
Šokujúce priznanie Bottasa: Boj s ťažkou chorobou, klamal trénerovi a skončil u psychológa
Šokujúce priznanie Bottasa: Boj s ťažkou chorobou, klamal trénerovi a skončil u psychológa
Formula 1
Mladá skokanka dva mesiace po debute na olympiáde ukončila kariéru: Nestojí mi to za to
Mladá skokanka dva mesiace po debute na olympiáde ukončila kariéru: Nestojí mi to za to
Ostatné
VIDEO Anaheim zarmútil McDavida a spol., Minnesota sa dočkala po viac ako desiatich rokoch
VIDEO Anaheim zarmútil McDavida a spol., Minnesota sa dočkala po viac ako desiatich rokoch
NHL

Auto-moto

FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Správy

Kariéra a motivácia

Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Prostredie práce
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Vzťahy na pracovisku
Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
Aktuality
O. Világi: Som hrdý na to, čo sme v Slovnafte vytvorili za 20 rokov
O. Világi: Som hrdý na to, čo sme v Slovnafte vytvorili za 20 rokov
Podcasty o kariére

Varenie a recepty

Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Ovocné dezerty
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Kuracie prsia

Technológie

Ruskí hackeri našli dieru v oprave Windowsu. Využili ju na útoky bez zásahu používateľa
Ruskí hackeri našli dieru v oprave Windowsu. Využili ju na útoky bez zásahu používateľa
Bezpečnosť
Rozhodnutie o vojne s Iránom padne v najbližších hodinách. Na stole sú tri scenáre
Rozhodnutie o vojne s Iránom padne v najbližších hodinách. Na stole sú tri scenáre
Moderná vojna a konflikty
Ozempic a podobné lieky môžu dostať silnejších nástupcov. Vedci objavili enzým, ktorý spevňuje peptidy
Ozempic a podobné lieky môžu dostať silnejších nástupcov. Vedci objavili enzým, ktorý spevňuje peptidy
Veda a výskum
VIDEO: Sovieti v roku 1962 otestovali jadrový útok zo stíhačky Su-7. Pilot niesol ostrú bombu a po jej zhodení mal len sekundy na únik
VIDEO: Sovieti v roku 1962 otestovali jadrový útok zo stíhačky Su-7. Pilot niesol ostrú bombu a po jej zhodení mal len sekundy na únik
Armádne technológie

Bývanie

Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto

Pre kutilov

Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Okrasná záhrada
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Záhrada
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Údržba a opravy

Stream naživo

Ruže dostávajú nevesty po celom svete: Aké škandály sprevádzali úspešnú televíznu šou v jej histórii?
Zábava
Ruže dostávajú nevesty po celom svete: Aké škandály sprevádzali úspešnú televíznu šou v jej histórii?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AEG, Miele či Samsung:
Domáce
AEG, Miele či Samsung: Testovanie práčok ukázalo vážne nedostatky! Jeden spotrebič pohorel na plnej čiare
Andrej Danko
Domáce
Pripomíname si vstup Slovenska do EÚ: Mnohé očakávania sa naplnili, priznáva Danko, má to však ale! Stráca únia silu?
Fico si vyskúšal nočnú
Domáce
Fico si vyskúšal nočnú v pekárni: Rázne slová o minimálnej mzde! TAKTO zmenu zvládol
Dym stúpa k oblohe
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina opäť zaútočila na ruský prístav Tuapse: Dron pripravil o život dvoch tínedžerov

Ďalšie zo Zoznamu