Piatok1. máj 2026, dnes je Sviatok práce,

Streľba vo Washingtone: Úrady zverejnili zábery z útoku na večeri, prítomný bol aj Trump

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ethan Swope)
WASHINGTON - Americké úrady vo štvrtok zverejnili videozáznam z víkendovej večere pre novinárov vo Washingtone, počas ktorej došlo k streľbe. Informuje správa agentúry DPA.

V sobotu na slávnostnej večeri prenikol ozbrojený muž cez bezpečnostnú kontrolu, no neskôr ho bezpečnostné zložky spacifikovali. Došlo však k streľbe a prezidenta Donalda Trumpa spolu manželkou, ako aj členov kabinetu, evakuovali. Pri útoku utrpel zranenia agent Tajnej služby USA, ktorého už prepustili z nemocnice.

„Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že streľba bola výsledkom paľby do vlastných radov“, uviedla pri zverejnení záznamu prokurátorka Jeanine Pirroová. Podľa jej slov dostali video aj súdy a vidno na ňom útočníka Colea Allena, ako strelil agenta. „Video tiež ukazuje Allena, ako si deň pred útokom obhliada priestory hotela Hilton. Moja kancelária spolu s (Federálnym úradom pre vyšetrovanie) FBI bude pokračovať v tomto rozsiahlom vyšetrovaní, aby sme Colea Allena postavili pred súd,“ napísala na platforme X. Zábery z rôznych dní zobrazujú Colea v telocvični areálu i na chodbe. Niektoré pasáže sú spomalené, iné zrýchlené a ďalšie sprevádza komentár. Allen bol v pondelok obvinený z pokusu o atentát na prezidenta.

USA vydajú pasy s
USA vydajú pasy s portrétom Trumpa k 250. výročiu Deklarácie nezávislosti
ONLINE Silné slová v
ONLINE Silné slová v Bielom dome: Trump na štátnej večeri s Karolom III. povedal, že USA vojensky porazili Irán
Bývalý riaditeľ Federálneho úradu
Ministerstvo spravodlivosti USA opäť obžalovalo bývalého riaditeľa FBI
FOTO Kráľ Karol navštívil Ameriku
Návšteva USA kráľovskou rodinou: Táketo outfity zvolili Camilla aj Melania!
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tréner Nitry Andrej Kmeč po triumfe nad Slovanom a zisku majstrovského titulu
Tréner Nitry Andrej Kmeč po triumfe nad Slovanom a zisku majstrovského titulu
Obrovský šok! Namiesto svadby ROZCHOD známych markizáckych moderátorov! Toto nikto nečakal...
Obrovský šok! Namiesto svadby ROZCHOD známych markizáckych moderátorov! Toto nikto nečakal...
Premiér Fico si vyskúšal nočnú prácu v pekárni
Premiér Fico si vyskúšal nočnú prácu v pekárni
Na pultoch našli POKAZENÉ
Na pultoch našli POKAZENÉ mäso! Odpudzujúca a hnilobná vôňa razila už cez obal! REAKCIA obchodu
FOTO AEG, Miele či Samsung:
AEG, Miele či Samsung: Testovanie práčok ukázalo vážne nedostatky! Jeden spotrebič pohorel na plnej čiare
Andrej Danko
Pripomíname si vstup Slovenska do EÚ: Mnohé očakávania sa naplnili, priznáva Danko, má to však ale! Stráca únia silu?
Pozor, vodiči: Za zneužitie záchranárskej uličky hrozí vysoká pokuta aj zákaz šoférovania
Pozor, vodiči: Za zneužitie záchranárskej uličky hrozí vysoká pokuta aj zákaz šoférovania
Streľba vo Washingtone: Úrady
Streľba vo Washingtone: Úrady zverejnili zábery z útoku na večeri, prítomný bol aj Trump
Muž útočil na ľudí
Muž útočil na ľudí v Londýne! Britská polícia ho obvinila z pokusu o vraždu
Slováci v Rumunsku: Tradičný
Slováci v Rumunsku: Tradičný máj ako symbol lásky vystriedali výlety do prírody
Šéf mjanmarskej junty Min
Bola uväznená: Zosadenú líderku Su Ťij presunuli do domáceho väzenia
Lenka Tejbusová
Kráska z Markízy zázračne chudne: Známa kamarátka ju natrela... Takáto je pravda!
Britney Spears
Zase jazdila opitá! Britney Spears to má opäť nahnuté: Desivý strach z väzenia!
Magda Vášáryová
Herečka Magda Vášáryová zúri kvôli vyhrážkam rodine: Mením sa na vlčicu!
Obrovský šok! Namiesto svadby
Obrovský šok! Namiesto svadby ROZCHOD známych markizáckych moderátorov! Toto nikto nečakal...
Testy v autoškole pochovali
Testy v autoškole pochovali rekordný počet budúcich vodičov: Otestuje sa, či by ste neprepadli!
Vedci bijú na poplach:
Vedci bijú na poplach: Môže nový koronavírus spôsobiť ďalšiu pandémiu? Hrozí prenos z netopierov
Koniec nádejam aj obavám:
Koniec nádejam aj obavám: Expert odhalil presný vek, kedy sa rast mužskej pýchy DEFINITÍVNE ZASTAVÍ!
Táto superpotravina zlepší vaše
Táto superpotravina zlepší vaše trávenie, ba pomôže aj schudnúť! Ak ju nemáte v špajzi, bežte do obchodu
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!
Na rodičovský dôchodok zostávajú posledné hodiny: Ako poslať peniaze ešte v termíne?
Na rodičovský dôchodok zostávajú posledné hodiny: Ako poslať peniaze ešte v termíne?

Nitra po zisku titulu prichádza o najlepšieho hráča: Čerstvý majster Čederle mieri do nového klubu
Nitra po zisku titulu prichádza o najlepšieho hráča: Čerstvý majster Čederle mieri do nového klubu
Rozdielový hráč, ktorý so Slovanom získal titul: Kanadská hviezda sa z Česka vracia na Slovensko
Rozdielový hráč, ktorý so Slovanom získal titul: Kanadská hviezda sa z Česka vracia na Slovensko
VIDEO Kmeč po historickom triumfe aj o budúcnosti v Nitre: Týmto zápasom sa mi skončila zmluva
VIDEO Kmeč po historickom triumfe aj o budúcnosti v Nitre: Týmto zápasom sa mi skončila zmluva
Mladá skokanka dva mesiace po debute na olympiáde ukončila kariéru: Nestojí mi to za to
Mladá skokanka dva mesiace po debute na olympiáde ukončila kariéru: Nestojí mi to za to
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
O. Világi: Som hrdý na to, čo sme v Slovnafte vytvorili za 20 rokov
O. Világi: Som hrdý na to, čo sme v Slovnafte vytvorili za 20 rokov
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Chronická bolesť môže mať v mozgu vlastný prepínač. Vedci našli okruh, ktorý ju môže držať zapnutú celé roky
Chronická bolesť môže mať v mozgu vlastný prepínač. Vedci našli okruh, ktorý ju môže držať zapnutú celé roky
Ruskí hackeri našli dieru v oprave Windowsu. Využili ju na útoky bez zásahu používateľa
Ruskí hackeri našli dieru v oprave Windowsu. Využili ju na útoky bez zásahu používateľa
Rozhodnutie o vojne s Iránom padne v najbližších hodinách. Na stole sú tri scenáre
Rozhodnutie o vojne s Iránom padne v najbližších hodinách. Na stole sú tri scenáre
Ozempic a podobné lieky môžu dostať silnejších nástupcov. Vedci objavili enzým, ktorý spevňuje peptidy
Ozempic a podobné lieky môžu dostať silnejších nástupcov. Vedci objavili enzým, ktorý spevňuje peptidy
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto

Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako by ste reagovali, ak by chcela vaša dcéra vstúpiť do kláštora? Túto otázku si kladie nová dráma Nedeľa
Ako by ste reagovali, ak by chcela vaša dcéra vstúpiť do kláštora? Túto otázku si kladie nová dráma Nedeľa
Na pultoch našli POKAZENÉ
Na pultoch našli POKAZENÉ mäso! Odpudzujúca a hnilobná vôňa razila už cez obal! REAKCIA obchodu
AEG, Miele či Samsung:
AEG, Miele či Samsung: Testovanie práčok ukázalo vážne nedostatky! Jeden spotrebič pohorel na plnej čiare
Andrej Danko
Pripomíname si vstup Slovenska do EÚ: Mnohé očakávania sa naplnili, priznáva Danko, má to však ale! Stráca únia silu?
Fico si vyskúšal nočnú
Fico si vyskúšal nočnú v pekárni: Rázne slová o minimálnej mzde! TAKTO zmenu zvládol

